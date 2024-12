El bombazo de Jorge Martín, este fue el motivo de su adiós de Ducati

Jorge Martín ha sorprendido a todos con su decisión de dejar Ducati para embarcarse en una nueva aventura con Aprilia. Esta movida, que ha causado un gran revuelo en el mundo del motociclismo, viene acompañada de diversas reflexiones del piloto madrileño sobre su carrera, su título mundial y, sobre todo, el cambio de equipo que ha generado gran expectación.

El logro soñado y la emoción en su último Gran Premio

Jorge Martín, en una reciente intervención en el programa de radio El larguero de la Cadena Ser, compartió sus sentimientos tras ganar su primer título mundial. En sus palabras, el logro fue el resultado de un trabajo dedicado durante toda su carrera, siempre con la vista puesta en el 17 de noviembre de 2024 en Montmeló, donde se consagró campeón.

El piloto destacó la importancia de conseguir este título en España, junto a su familia y amigos. Su emoción fue palpable al recordar la última vuelta de esa carrera, cuando, después de tanto esfuerzo, se permitió disfrutar y hasta llorar de emoción.

La despedida de Ducati

Aunque Martín está feliz por haber alcanzado su sueño, no todo ha sido fácil. Al hablar de su salida de Ducati, reveló que no fue tratado de manera justa en las negociaciones. El piloto confesó que, al darse cuenta de que su relación con la marca italiana no avanzaba, tomó la decisión rápidamente de unirse a Aprilia. Para él, el cambio representa un nuevo reto, y se siente optimista por lo que está por venir.

La relación con Pecco Bagnaia

Uno de los temas que Martín abordó fue su rivalidad con Pecco Bagnaia, el piloto de Ducati que fue su principal oponente durante la temporada. Martín reconoció la calidad humana y deportiva de Bagnaia, destacando su amistad y la relación que han cultivado desde sus inicios en el Aspar Team.

A pesar de la intensa rivalidad en la pista, el piloto de Ducati fue una gran inspiración y Martín se mostró agradecido por el apoyo que ambos se han brindado a lo largo de los años.

Un nuevo comienzo con Aprilia

Jorge Martín se prepara para afrontar su futuro con Aprilia, una marca con la que tiene grandes expectativas. Aunque no quiso adelantar si llevará el número ‘1’ o el ‘89’ en su nueva moto, destacó la importancia de este proyecto.

Aseguró que está motivado por lo que viene y que espera seguir creciendo con su nueva escudería. Tras probar la moto en el test de Barcelona en noviembre, Martín se mostró confiado en las capacidades de Aprilia para brindarle la oportunidad de seguir en la lucha por el título.