Empujón inesperado a Marc Márquez rumbo a Ducati y Rossi ya tiene sustituto, tiembla Bagnaia

Para muchos no hay un reflejo de Marc Márquez más aplicable en el Campeonato del Mundo de Moto GP que el que se viene con Pedro Acosta en 2024 y al que se le ha puesto la etiqueta de nuevo ídolo sobre las dos ruedas al estilo del ilerdense, y sin embrago el próximo corredor de KTM en la categoría reina, marca que podría darle precisamente el catalán de compañero, ha hecho un enorme guiño a uno de otro de sus referentes, el archienemigo del piloto de Honda, Valentino Rossi.

No basta con ganar, hay que ser legendario

Pedro Acosta tiene muy claro que no basta con ganar para pasar a la historia, hay que dejar huella. Y esto ha quedado claro tras su paso por una charla con Moto Sprint, donde se ha puesto altas cotas para llegar al aficionado y ganarse su corazón, nada más y nada menos que imitando a Valentino Rossi, como decimos, uno de sus referentes junto a Marc Márquez.

Lo hizo en Mugiello, hogar de Il Dottore, donde afirmó al citado mass media que “pensé en inventar algo con la pizza, comida típica italiana. Creo que el motociclismo necesita a alguien así, alguien que dé espectáculo, que empuje a los aficionados a venir a las carreras”, comentaba. Es decir, ganarse a la grada para, desde sus éxitos en pista, ir ganándose un hueco en la historia. Por talento y trayectoria va por el buen camino y desde luego también por los referentes que se fija con el de Cervera y el de Urbino; nada menos que 17 títulos entre los dos. Queda mucho para que Acosta puede estar al nivel de competirle un título a Bagnaia, pero él confía en que este tiempo no sea excesivo.

De nuevo con Ducati

Otro talento español que apunta alto a sus 17 años es David Muñoz, quien desde Moto3 ha querido darle su particular opinión al 93 de Honda sobre qué hacer con su futuro, incitándole a fichar por Ducati, y no solo por él, sino por el espectáculo. “Si yo fuera Marc, me iría a Ducati. Sería muy interesante verlo con esa moto. Y ayudaría bastante a animar las audiencias televisivas de MotoGP”, argumentó. Seguramente el ilerdense, que no se ha pronunciado con rotundidad acerca de qué hará en 2024, está sopesando todas las vías.