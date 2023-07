Encrucijada y toque a Marc Márquez, hay pavor en Moto GP con Honda y Yamaha: el peligro ya es real

Quizá en estos momentos sea una obviedad para las firmas europeas afirmar que no les favorece la posible marcha de Yamaha y Honda de Moto GP. Desde luego no sería beneficioso de ninguna de las maneras, pero más ahora que no son una amenaza competitiva para Aprilia, KTM o Ducati, ni siquiera teniendo en sus filas a los que posiblemente sean los dos mejores pilotos, Fabio Quartararo y un Marc Márquez al que le ha caído un toque.

Continuar hasta 2024, sí o sí

No es que queramos hablar de la continuidad de Marc Márquez un día sí y otro también -pese a que tiene contrato en vigor- es que la actualidad manda y va en esa dirección. Si no hay certezas en este asunto es porque no hay nada seguro ni con el futuro del ilerdense ni siquiera con la firma del ala dorada, pero hay ilustres que sí se pronuncian sobre los próximos pasos que debe dar el ocho veces campeón del mundo.

El último ha sido Sito Pons, quien confesó a Manuel Pecino que “yo si fuese Marc no me iría de Honda. Me quedaría en Honda y les ayudaría a desarrollar la moto, porque se paga con la fidelidad y con la lealtad. Ellos han sido fieles a Marc y creo que Marc ha de ser fiel a Honda”, decía sin complejos el legendario expiloto, argumentando que él siempre fue fiel a un equipo y que, por tanto, esa es la filosofía de la fidelidad. Para Pons, y aquí viene el toque, Márquez debería “partirse los cuernos, desarrollar la moto e intentar ganar otra vez con la moto. Eso es un proyecto bonito”. Recordemos que el 93 nunca ha dicho que no lo esté haciendo o vaya a hacerlo; ahora, ¿es viable mantener a un Márquez en plenitud física siendo incapaz de luchar por ser competitivo durante dos temporadas?

Deben quedarse

El mandamás en KTM, precisamente una de las firmas relacionadas con el futuro del 93, Stefan Pierer se ha pronunciado en Speedweek sobre los rumores que apuntan a un desgaste definitivo en el motociclismo japonés que puede llevarlos a abandonar, con Honda y Yamaha en el centro de las miradas. Para Pierer, sabe que las ayudas y concesiones que Moto GP quiere dar a las dos firmas son “una humillación” para Honda y Yamaha, sin embargo, “es importante que mantengamos a los dos fabricantes japoneses en el Campeonato”. Posiblemente para Pierer esto no pase por privilegios técnicos, pero sí por otro tipo de ayudas. El miedo al abandono como hiciera Suzuki ya es real.