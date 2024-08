Es el aviso de Marc Márquez, va más allá de Austria y Pecco Bagnaia ya lo sabe: el 93 está al acecho

Tras un inicio de Mundial realmente igualado, las últimas carreras de MotoGP han venido marcadas por la falta de velocidad y ritmo de Marc Márquez respecto de las Ducati de fábrica. Y es que, cuando las GP23 parecía que comenzaba a perder fuelle respecto de las GP24 ha llegado el Gran Premio de Austria para dar esperanzas al mayor de los Márquez, que tras la sesión del sábado aseguró haberse visto cerca de Pecco Bagnaia.

Y es que, pese a haberse ido al suelo por 16ª ocasión esta temporada, Marc no estaba contrariado por el error cometido, algo impropio de alguien competitivo como el 93. Sin embargo, al ser preguntado sobre su caída, el de Cervera confirmó los motivos de su aparente tranquilidad: “La causa de la caída fue el riesgo que tomé. Me vi con fuerzas de ir a por Pecco y eso hacía tiempo que no pasaba. ¿Que he arriesgado y ha salido mal? Pues sí. Hoy me pudieron las ganas, pero estoy contento”. Así lo confirmó Marc, en palabras recogidas por Motorsport.com.

Por fin, Marc vuelve a sentirse rápido

Después de las palabras del 93 sobre su caída, parece claro que el aviso ha llegado a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín, que si no lo sintieron en la carrera al sprint ya están avisados que la caída de rendimiento de Márquez fue solo una cuestión temporal. Y es que el seis veces campeón del mundo de MotoGP está al acecho, y a falta de la mitad del Mundial por disputarse, todavía quedan muchos puntos en juego.

Las sensaciones de Marc, de acuerdo con lo dicho por Pecco

La realidad es que no debería de resultar extraño ver a Marc, de nuevo, luchando en cabeza de carrera. Y es que, como ya avanzó unos días atrás Pecco Bagnaia, esa distancia que se había generado entre la GP23 y la GP24 no tenía explicaciones en tema de evoluciones, ya que el italiano confirmó que no habían recibido ningún paquete de evoluciones en el equipo oficial. Confirmado así que el bajón fue algo temporal y, probablemente, algo más propio de la naturaleza de los circuitos que por cambios en la GP24, de modo que esto irá más allá de Austria.