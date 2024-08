Tras los 1.000 días de Marc Márquez, el 93 se sincera y con Jorge Martín augura lo peor con Bagnaia

No se le escapa a nadie que el fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial de Ducati es una apuesta de lo más arriesgada por parte de los de Borgo Panigale. Y es que no solamente se trata de que el 93 pueda traer consigo una serie de enfrentamientos con Pecco Bagnaia al compartir box con el bicampeón italiano. Sino que, el de Cervera hace años que no sabe lo que es ganar, algo que no ha preocupado a los italianos.

Tan grande es la sequía del mayor de los Márquez, que ya ha superado los 1.000 días sin subirse a lo más alto de un podio de MotoGP. Una situación que, aparentemente, ha dejado de preocupar a Marc, que, al hablar para los medios en rueda de prensa ha confirmado que ya no le da tanta importancia: “No genera ansiedad no ganar, cuando pasas de los mil días ya se te pasa todo”. Unas palabras que, pese a que Márquez las dijo en aparente tono de broma, duelen a un piloto que a lo largo de su vida se ha acostumbrado a estar siempre el primero.

En este mismo sentido, en 2025, con la llegada al equipo oficial de Ducati y con la mejor máquina disponible en la parrilla, será cuando Marc tenga la obligación de romper esa racha negativa y volver a sentirse y ser el más rápido sobre el asfalto. Una sensación que no tiene desde que en 2021 ganó el GP de Alemania. Desde entonces el 93 no saborea la victoria.

Martín lo tiene muy claro: habrá espectáculo

Con su salida del entorno Ducati, Jorge Martín es plenamente consciente de que se ha librado de una auténtica tormenta perfecta. Pues, con la llegada de Marc al Lenovo Ducati, el espectáculo puede ser dantesco. Y es que, el piloto madrileño tiene claro que va a ser algo digno de ver: “Voy a ir preparando las palomitas y trabajando bien con mi nueva moto”. Y es que con pocas palabras, Jorge Martín ha dejado claro lo que piensa que sucederá en el box de Ducati con Márquez y Bagnaia, pues eso se puede convertir en todo un campo de batalla.