Espargaró no puede más: sólo contra todos en Assen, en Aprilia trinan

Llega el Gran Premio de Holanda este fin de semana con el circuito de Assen. En la jornada del viernes, destacó el mal tiempo que reinó durante los entrenamientos libres, y que puso en condiciones muy peligrosas la pista. Es por ello que Aleix Espargaró, segundo en el Mundial de MotoGP, tomo la decisión de entrar en boxes al ver que los comisarios no detenían el entrenamiento. La lluvia estaba siendo copiosa, y el ‘aquaplanning’ hacía que los pilotos se jugaran constantemente el tipo.



Así las cosas, Espargaró se mostró satisfecho por sus resultados pese a tener que lidiar con dichos problemas: "Ha sido un día poco productivo pero importante porque hemos sido competitivos en mojado y pensando en las carreras que vendrán después del verano es importante ir bien en esas condiciones, por eso estoy satisfecho. Por la tarde hemos tenido problemas con un conector de la moto y solo he podido salir a hacer unas vueltas al final, pero he acabado segundo muy cerca de la vuelta rápida del año pasado en carrera, así que estoy contento con el día".



A continuación, ya respecto a las condiciones de la pista, Espargaró sí que reconoció sentirse contrariado: "Me da la sensación de que las banderas rojas nos las dejamos en casa", en referencia a la potestad que tienen los comisarios de detener un entrenamiento si las condiciones son peligrosas. “He parado en box y le he dicho a mi equipo que iba esperar a que dejara de llover para salir, no quería matarme. En la recta no se podía pasar de catorce mil revoluciones, en otros puntos había aquaplaning, no sé. Al final ha parado de llover y se ha podido salir, además ha habido algunas caídas. Me sorprende y me cabrea, como yo no puedo decidir lo que hago es pararme en el box. En estas condiciones no se puede correr, o sí se puede, pero es muy peligroso, hasta que pase una desgracia”, ahondó el piloto español.



Todo con vistas a un Gran Premio de Holanda del domingo en el que Espargaró seguirá intentando recortar puntos a Quartararo en el Mundial de MotoGP.