Márquez, entrega su corona: Quartararo celebra, Sachsenring testigo

Quartararo llegará como líder a un circuito alemán en el que ya se subió al podio en 2021, resultado que espera repetir este domingo. Pero si hay un protagonista en este trazado, ése es el bueno de Marc Márquez. El ‘rey de Sachsenring’ como le apodan, estará ausente este fin de semana debido a su operación en el brazo, pero todo apasionado de MotoGP no olvida que el de Cervera ha ganado dicho circuito siempre que lo ha corrido en categoría reina.



Márquez, se recupera de la operación a la que se sometió en el húmero de su brazo derecho y probablemente no vuelva a competir en 2022. Dicha lesión le causaba dolor mientras pilotaba y le obligó a cambiar su forma de pilotaje, sensaciones que trasladaba a su día a día y que así comentaba antes de su caída: "Ahora la vida normal es ir a casa, descansar dos o tres días porque no puedo hacer nada, sólo algo de pierna, algo de bici. Y luego empiezo a entrenar de nuevo, fisioterapia, analgésicos. Les digo a mis médicos y a mi gente que montando así podré hacer un año más o dos años más, no más, porque no estoy disfrutando. Estoy sufriendo mucho y no puedo soportar esto en el aspecto mental".



Finalmente, tras anunciar su operación, Márquez volvió a confesar sus malos presagios según declaraciones recogidas por ‘motorsport.com’: "Tal y como estoy pilotando, así, estoy sufriendo demasiado y no estoy disfrutando. Cada fin de semana es una pesadilla para seguir empujando". Pero es verdad que mi cuerpo es el mismo y el camino a seguir ahora es preparar el 2023. Es cierto que quiero dar las gracias a Honda porque creen en mí y me apoyan mucho. Ya veremos. "Incluso pilotando así hay altibajos. Puedo estar en el podio en algunos circuitos, pero no es la forma en la que quiero pilotar. Estoy sufriendo mucho y eso genera otras lesiones. No puedo seguir pilotando así".



Un Márquez que se espera que tras su operación, vuelva a su mejor nivel después de un duro inicio de temporada en MotoGP.