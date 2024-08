Lorenzo siembra la duda sobre Marc Márquez por un problema ruinoso que rompería el futuro del 93

Jorge Lorenzo siempre es una voz a escuchar en el paddock tanto por su estatus, ganado kilómetro a kilómetro, éxito tras éxito, sobre el asfalto, como por su franqueza, y al hablar sobre la situación de Marc Márquez, la actual y la que está por llegar en 2025, no ocultó la decepción que le supone no haber visto aún ganar a Márquez en 2024, incluso ya albergando dudas con respecto a 2025, básicamente por un problema catastrófico que arrastraría el catalán.

En palabras vertidas en Dazn, el mallorquín aseguró que el 93 no es ni de lejos el de 2019, superior técnica y físicamente a sus rivales, y no solo eso, sino que quizá no lo vuelva a ser. ¿Por qué? Lorenzo cree que las lesiones siguen molestándolo: “en algunas frenadas se nota que esa lesión está lastrando”, comentaba, asegurando que “un campeonísimo como Marc Márquez, con supuestamente la mejor moto, aunque no sea la nueva, todavía no esté consiguiendo ganar". De hecho, el cinco veces campeón del mundo reconoce que se equivocó al pensar que el de Cervera iba a liderar en 2024, de ahí la decepción que se atisba en sus palabras: “la gente pensaba la regla de tres: mejor piloto, con la mejor moto, van a arrasar. Incluso yo decía que iba a ganar el campeonato. Que no iba a arrasar, pero que iba a ganar el campeonato”, decía el balear, que recalcaba que hasta ahora el ilerdense no ha logrado “ninguna victoria. Ha luchado por victorias, ha conseguido podios, pero no ha ganado, y es Marc Márquez”. Lorenzo, además, concluía con dudas acerca de otro título de Márquez: “Yo creo que todavía no hemos visto el último título de Marc Márquez, posiblemente, pero no le va a ser fácil volver a ganar un campeonato” porque “Pecco Bagnaia, es más joven que él, muy rápido y casi perfecto”.

Chispas en el box de la marca de Noale

Llaman la atención las palabras, recogidas por Moto San, de Raúl Fernández sobre las homólogas de Maverick Viñales defendiendo el primero a Aprilia ante las críticas del segundo a la firma de Noale. El de Figueres se quejó de la falta de estabilidad de su moto y su relación con los malos resultados, a lo que el piloto de TrackHouse Racing respondió que “a lo mejor él, o sea, tengo mucho cariño a Maverick, pero a lo mejor él también ya piensa un poco también en el proyecto del año que viene y ve ahora un poco el lado oscuro de Aprilia, ¿no?”. Recordemos que mientras Fernández ha renovado por dos temporadas y tendrá moto de fábrica en 2025, Viñales se marchará a Red Bull KTM Tech3 junto a Enea Bastianini.