Fabio Quartararo inicia ya su carrera contra Marc Márquez y Espargaró

En apenas dos días empieza oficialmente el Campeonato de Mundo de MotoGP (4-6 de marzo) y varios de los pilotos llamados a liderar las posiciones cabeceras, como Fabio Quartararo, actual campeón del mundo, Francesco Pecco Bagnaia, subcampeón y favorito, y las dos Hondas de Marc Márquez y Pol Espargaró parten, a priori, junto a ciertas posibles sorpresas por parte de Joan Mir o algún piloto invitado, como protagonistas en Qatar ¿O no?

Los grandes ritmos del equipo del ala dorada, no solo con Márquez y Espargaró, sino también con Alex Márquez y Taakaki Nakagami, con incluso ciertas simulaciones mejores que Fabio Quartararo, ha despertado el entusiasmo en la firma nipona, como reflejaba en palabras en Crash el mismo Espargaró: “todos los pilotos de Honda están utilizando las mismas especificaciones de moto y cada uno, con una forma diferente de pilotar, está viendo el buen rendimiento y el potencial de la nueva moto”.

“Este año la moto ha cambiado mucho, la moto es más rápida en una vuelta, es mucho más estable en el ritmo, y lo más importante es donde más sufrí, en lugares donde la temperatura es tan alta, estamos sigue siendo muy competitivo”, completaba un Espargaró que se ve con fuerzas en Losail, como hace lo propio Márquez, todo lo contrario que el francés, el cual, en la comparativa de los últimos test, se ve por detrás de estos favoritos.

Con respecto a la velocidad, el piloto galo aseguraba al mismo medio de comunicación que no esperaba cambios ni mejoras sustanciales: “para ser honesto, no. Porque durante tres meses no hemos recibido algo especial. En dos semanas, no esperaré algo increíble”. De la misma manera y al hilo de las gratas sensaciones de Honda, Quartararo comentaba que “las cuatro Honda son realmente rápidas. Y puedes ver que la moto funciona de una manera diferente. Luego, sobre los pilotos, desde el exterior se le ve bastante bien”. Todo hace indicar que salvo con neumático usado, el francés se ve con desventaja en el inicio; dicho de otra forma, se quita presión.