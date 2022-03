Marc Márquez y Honda advierten para Qatar y Joan Mir no se amedrenta

Las cartas están sobre la mesa, al menos para el inicio del curso en el Circuito Internacional de Losail, este fin de semana (4-6 de marzo) y los dos últimos campeones del mundo de MotoGP, Marc Márquez y Joan Mir, han hablado dejando claro cuál es su estado de forma de cara a la primera cita del calendario pero sobre todo advirtiendo cuáles son sus objetivos para la presente temporada, los más altos.

Márquez concedió una entrevista al diario As en las que desgranó en qué estado de forma se encuentra para Qatar. "estoy mucho mejor que en mi regreso del año pasado, cuando regresé en plan vamos viendo qué pasa. Sí que ahora, físicamente, me encuentro mejor que en mi última carrera en MotoGP”, comentaba al citado medio, certificando que “me encuentro más fresco y he vuelto a hacer una temporada medio normal, al menos en moto, haciendo el test de Malasia y el de Indonesia. He podido preparar la primera carrera y físicamente he notado mucho cambio”, dijo.

Sobre esta primera cita, a la que quizá llega con menos preparación que la mayoría de favoritos, advirtió que “veremos qué pasa. Creo que no estoy listo para ganar la primera carrera, pero sí estoy listo para luchar por el Mundial”. Como ven, aunque las cosas no le vayan rodadas en Qatar al 93 del ala dorada, su meta esta temporada es clara. Y es la misma que la de Joan Mir, campeón en 2020.

El piloto de Suzuki ha querido romper una lanza en favor de su equipo y de su renovación, comentando además que está en un buen momento y que su aspiración es la máxima: “este invierno he trabajado bien y me veo preparado para pelear por el título. Suzuki ha mejorado mucho la moto; tanto el motor como también otros aspectos. Tengo la sensación de que seremos competitivos desde el inicio”, dijo en Motorsport.

Dicho lo cual, si alguien pensaba que los dos campeones iban a llegar al Mundial a ver en qué momento están Bagnaia y Quartararo, grandes favoritos, se equivocaba: los dos quieren superarlos.