Marc Márquez y Pol Espargaró meten miedo a Bagnaia y Quartararo

Los grandes resultados de Pol Espargaró en esta pretemporada y test oficiales y las buenas sensaciones de Marc Márquez en su primera puesta a punto tras recibir el OK de los médicos para volver al asfalto, unido al hecho de que la nueva moto presenta importantes y ambiciosas novedades, hacen que la firma del ala dorada vaya con las máximas expectativas incluso a la primera cita del calendario de MotoGP, en Qatar.

A nadie se le escapa que posiblemente al 93 le venga demasiado pronto la carrera en el Circuito Internacional de Losail, el próximo 6 de marzo, pero por lo visto ni el mismo ocho veces campeón del mundo ni su compañero de equipo tienen dudas acerca de su papel en suelo catarí, que esperan sea protagonista. “me veo con más ganas que nunca y tengo un año más de experiencia en Honda. Creo que soy más maduro en la toma de decisiones y esto me hará un poco más rápido. Teniendo las herramientas y la experiencia, solo faltan los resultados. Eso es lo que intentaremos en Qatar”, decía, para Motorsport, Espargaró con respecto al inicio inminente del Mundial.

Y si el de Granollers ya ha dejado muestras esta temporada de que puede rodar muy rápido desde el inicio, su compañero, Márquez, tampoco tiene dudas acerca de sus posibilidades para incluso ser campeón cuando termine todo. En la misma cita y ante el mismo medio, desde Madrid, el de Cervera sorprendía al respecto afirmando que “ahora mismo estoy en un momento bueno, y si me peguntas ‘cómo estás’ puedo decir que bien. No sé si estoy al 100%, pero sí que sé que no hace falta estar al 100% para luchar por el Mundial”.

Con todo, Márquez, que espera ir de menos a más, sí era cauto: “vengo de dos temporadas muy difíciles. Me ha tocado vivir lo mejor de un deporte y lo peor. Cuando parece que sales, entras en otra lesión”, argumentaba, apostillando que eso queda atrás, ya que “me ha ido muy bien en los test y llego a Qatar listo para empezar. Es una sensación que no tuve hace dos años, así que quiero empezar con buen pie y con calma. Sé que voy a ir mejorando carrera tras carrera. Tengo que tener paciencia”, decía.