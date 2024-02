Feo gesto en Honda con Marc Márquez por Rossi, Michelín sitúa al 93 junto a Bagnaia y Ducati avisa

Es normal que Honda quiera pasar página, al fin y al cabo, el piloto más laureado de la parrilla y uno de los más grandes de siempre se ha marchado y lo ha hecho al peor rival posible, pero quizá algunas de las respuestas en su puesta de largo no fueron elegantes. Sea como fuere, el tema Márquez, en la marca japonesa y en Ducati sigue latente y lo estará al menos hasta el paso por Losail, más con el aviso de Michelín, John McGuinnes o Di Giannantonio.

Quizá fue casual, tal vez no, que los dos pilotos de Honda evitaran hablar y nombrar como elemento determinante en su nueva etapa en Honda al ilerdense, pero lo cierto es que guste o no, empieza una nueva era en la firma más laureada y está será comparada con al menos la última de Márquez en ella. Sacudirse esa presión, escribir su propia historia para Luca Marini y Joan Mir es fundamental, aunque…

El hermano de Valentino Rossi, Luca Marini, fue preguntado sobre sus referentes en la marca y señaló a Rossi y a Dani Pedrosa, no al de Cervera, como si los seis títulos de la categoría reina de Márquez no fueran poso suficiente para marcar a un piloto joven que sigue la historia de Honda. De Rossi dijo que tuvo una “gran historia con estos colores”, mientras que del de Sabadell aseguró que “seguramente también Dani Pedrosa, que trabajó mucho tiempo con este equipo”. Ni rastro de Márquez. Mir fue menos polémico, asegurando simplemente que no siente el peso del 93: “pues, la verdad, no he pensado en él en todo el año. Con él o sin él hay que hacerlo igual”, concluyó.

Michelín, John McGuinnes o Di Giannantonio

Sobre las exceptivas para esta temporada también ha hablado John McGuinnes, quien dejó la siguiente reflexión en MCN merced a los buenos tiempos de Pedro Acosta: “Los novatos pueden ser rápidos y salvajes, pero con la excepción de Márquez, ¿pueden ganar el título? No lo creo. Las pruebas son las pruebas”. Por su parte, Michelín, de la mano de Piero Taramasso, situaba a Márquez, junto a Bagnaia y Marini, como uno de los pilotos con los que hay más feed-back, lo que refuerza la idea de que el español es un insistente seguidor de los detalles, esos sobre los que pretende construir su aspiración.

Detalle clave

Y queda por contar lo que ha dicho en Motorsport el nuevo piloto de Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, ex de Gresini, sobre los cambios de una campaña a la siguiente y que afectan de manera radical a Márquez, Bagnaia o Jorge Martín: “se habla mucho de las diferencias entre la GP22 y la GP23, pero la realidad es que las motos no cambian tanto de un año para otro”, advirtió en cuanto al carácter de la moto, no así el motor y la entrega de potencia que “son ligeramente diferentes”. Veremos qué hace diferencias en el inicio del curso.