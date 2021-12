Giro sorprendente de Honda en 2022 que ilusiona a Márquez

Con las impresiones aún a flor de piel entre los aficionados al mundo del motociclismo por el estreno del documental de la plataforma DAZN, ‘Yo, piloto’, en el que se recogen las impresiones y las declaraciones de muchas de las grandes estrellas de Moto GP; las otras sensaciones, las que marcan el futuro a corto y lago plazo de los protagonistas en el Mundial de 2022, dejan ya una grata sorpresa en un equipo acostumbrado a ganar pero que ahora pasa por un trance complicado, como es Honda.

Y es que pendientes aún del estado de forma de su máxima estrella, Marc Márquez, que espera estar ya recuperado en los test de Sepang de su problemática lesión ocular, que le impide subirse a la moto con garantías, su hermano, Álex Márquez, ha podido sacar la cabeza por fin tras un año complicadísimo, manchado por la falta de sensaciones y resultados. El pequeño del clan en Moto GP, por fin cree que puede sobresalir.

El catalán, de LCR, realizó en Mega una visita al Museo Estrella Galicia en A Coruña donde comentó sobre los entrenamientos oficiales de Jerez que "creo que el año 2022 es ilusionante. Honda ha cambiado la moto a un concepto totalmente diferente, ya la pude probar en Jerez y digo que es ilusionante porque desde el principio era una moto que no conocíamos, pero los tiempos eran buenos y nos sentíamos bastante cómodos".



Divizioso, insaciable

La otra sorpresa por el grado de exigencia que se impone el italiano han sido las palabras de Andrea Dovizioso acerca de sus expectativas de cara a la nueva temporada tras su regreso a la máxima categoría. El transalpino, uno de los grandes adversarios de Marc Márquez en su carrera, más allá de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, ha dicho a Motorsport que “si estoy aquí es porque mi objetivo es este (título). No tengo ningún otro objetivo, nunca he corrido en MotoGP para otra cosa y menos con 35 años”. Con todo y más, el ex de Ducati, que tendrá M1 en 2022, aseguraba que aún es pronto para hablar de tales metas, pero tiene claro cuál es su reto final.