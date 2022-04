Honda se incendia y Marc Márquez exige una reacción: Jerez, clave

Algo no va bien en las Honda. Todo el optimismo irradiado por la firma, pese a las lesiones de Marc Márquez, en pretemporada y durante el Gran Premio de Qatar ahora se han esfumado; parece que focalizando todas las esperanzas en el de Cervera y dejando en suspenso a un Pol Espargaró que se ha ido difuminando en lo que va temporada. Sin embargo, el problema puede ser más grande de puertas adentro, con Jerez ejerciendo de momento clave.

Ya el 93 resaltó al finalizar Portimão que le hubiera gustado no ya ganar, sino estar luchando por los puestos cabeceros, junto a ellos, dejando vislumbrar que ni el ni la moto, y en suma los dos en conexión, están aún preparados para pelear por el Mundial. Pero, pese a la paciencia que parece irradiar Márquez, la tensión existe y puede salpicar a la firma nipona si el español y su compañero no consiguen estar delante este fin de semana.

Óscar Haro, de LCR, comentó un asunto importante al respecto de la sintonía del ocho veces campeón del mundo con su moto: “He hablado con los chicos del equipo y están trabajando como animales, pero no hay nada nuevo. Marc y Pol son dos grandes pilotos, pero en situaciones normales de carrera en seco la moto todavía no está… Marc está enfadado, porque la moto no corre para él”, dijo en el canal de Twitch de Nico Abad.

El mismo Márquez ya dejaba entrever la importancia que tiene este hecho y tendrá este fin de semana en Jerez, a todas luces una oportunidad y, a la vez, prueba de fuego con sus problemas. “Para nosotros será un fin de semana importante para seguir mejorando y acercarnos a la cabeza, comentaba en la previa para Motorsport. Portimao fue un gran premio complicado, así que espero que en Jerez todo sea más sencillo y podamos trabajar bien durante el fin de semana para luchar el domingo”, finalizaba en el citado medio. Recordemos que la temporada pasada Márquez fue noveno en una carrera que dominaron la Ducati con Jack Miller de ganador y Pecco Bagnaia de segundo clasificado.