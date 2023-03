Golpe de campeón de Marc Márquez que deja de piedra a Bagnaia y a Quartararo: increíble gesta

Marc Márquez ha vuelto a demostrar porque es considerado uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, el de Cervera ha sido capaz de marcar la vuelta más rápida en la primera clasificación de la temporada con una gesta que ni los más optimistas hubieran imaginado. Especialmente al ver el pobre rendimiento que ofreció la moto de Honda en los tests de pretemporada, donde se evidenciaron graves carencias en el rendimiento.

Por otro lado, se ha hecho evidente que si Márquez ha marcado el tiempo más rápido no ha sido por tener la mejor moto, ni tan solo una mínimamente competitiva, pues las demás Honda no han pasado de la QP2 con Joan Mir, su compañero en la 14ª posición, Alex Márquez en la 13ª y Rins en la 17ª. Todo ello nos lleva a una misma conclusión, el mejor Marc Márquez ha vuelto y lo ha hecho en la primera carrera de la temporada.

Sin embargo, no hay que celebrar ates de tiempo, ya que ha sido el mismo Marc Márquez el que ha admitido que no ha sido algo que ha logrado por el mismo y como le hubiera gustado: “Como se ha visto necesito rebufo, hacer el tiempo con alguien delante, es una manera de hacerlo, quizá no la más bonita pero cuando tienes un punto fuerte lo tienes que aprovechar. No creo que sea nuestra posición real”.

En este sentido, es evidente que Marc no cuenta con el ritmo necesario para poder hacer frente a las poderosas embestidas de las Ducati, las cuales han demostrado ser con diferencia las motos con mayor ritmo, especialmente las de Bagnaia y Jorge Martín.

Mientras que Marc ha sido la sorpresa positiva de la jornada, la otra cara de la moneda han sido las Yamaha, pues ninguna ha sido capaz de entrar en el top 10, dejando a Quartararo en una decepcionante 11ª posición que lo obligará a remontar.

Así pues Marc Márquez ha sido capaz de marcar contra todo pronóstico su pole número 64 en la categoría reina, dando así la primera gran campanada de este mundial de Moto GP.