Fabio Quartararo señala a Bagnaia, Marc Márquez preocupa a Honda… y aparece Valentino Rossi

¿Sorpresas? Tal vez, pero no demasiadas. Esa es la perspectiva que ahora mismo se maneja en dos equipos japoneses, otrora dominadores absolutos de Moto GP como son Honda y Yamaha. Los resultados de los test de Sepang y Portimão no revelan avances significativos para Fabio Quartararo, no al menos para pensar que se pueda meter en la pelea o el ritmo de Ducati, y para Marc Márquez la perspectiva es aún peor.

Innegable distancia

Por ello ni el francés ni el español eluden que el futuro de este fin de semana va a ser duro. Seguro. Más allá de Francesco Bagnaia o Enea Bastianini, lo cierto es que todas las Ducati son un peligro, y un estorbo: todas y cada una de ellas están en disposición de superarlos. Sin ir más lejos, el director del equipo del campeón en 2021 decía que “nuestro motor ha mejorado, pero la brecha con Ducati no se ha cerrado, al contrario, es bastante grande”, en palabras vertidas por Diego Gubellini a Moto.It. Indudablemente, por lo vista hasta la fecha y por quitarse presión, Quartararo y su entorno señalan a Bagnaia como favorito a todo, en parte porque lo es.

Marc Márquez, por su parte, tampoco niega a Quartararo, más que nada porque su perspectiva es aún más pesimista por lo mostrado en las pruebas oficiales, de ahí que los rumores acerca de su posible salida de Honda si las cosas no mejoran en un corto espacio de tiempo, se disparen. El mismo Jorge Lorenzo ha hablado al respecto avisando a la firma japonesa. Márquez, lacónico, respondía en una charla con Marca sobre su continuidad que “ahora tengo dos años de contrato, tengo que decirte que sí, espero que sea duradero”. Eso sí, no asegura nada, todo dependerá de los resultados.

Il Dottore siempre es recurrente

Otro de los asuntos siempre recurrentes con Marc es el tema Valentino Rossi, por lo que este debía ser un punto a tratar, como explica el 93, en ‘Marc Márquez. All-in’. “se ha tocado el tema de Jorge Lorenzo, el tema de Dani Pedrosa, pero lo que pasa es que no ha sido de tal magnitud. Porque Valentino es Valentino”, comentaba al diario, asegurando que “si haces una serie documental, tienes que contarlo todo, ser abierto. Y no quería tocarlo, pero tienes que hacerlo”.

Su continuidad, Ducati y The Doctor van a ser temas que seguirán ligados a Márquez en las próximas fechas, no nos cabe duda.