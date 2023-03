El paddock de Moto GP atónito: Honda duda del futuro de Marc Márquez con ellos a 4 días de Portugal

Sepang y Portimão han dado un baño de realidad a Joan Mir y sobre todo a Marc Márquez con sus expectativas de cara el inicio de la temporada; simplemente Honda no está al nivel de Ducati o incluso Aprilia. Está claro que cualquier cosa puede pasar en carrera o en el sprint (este sábado y domingo en Portugal) y que en competición Márquez es un punto a favor indiscutible, pero desde la firma nipona no ocultan que al español no le servirá ser un segundo plato.

"El comienzo de otra temporada está aquí, y siempre tienes esta emoción y sentimiento antes de volver a competir”, decía en Crash el 93. No se resigna y adopta una actitud positiva, porque sabe que en carrera las distancias pueden ser más cortas, pero desde luego, pase lo que pase a una carrera, ahora mismo no tiene moto para luchar por un campeonato. Y eso para él es inadmisible. El mismo Takaaki Nakagami, piloto de LCR Honda junto a Álex Rins, así lo dejaba traslucir para la web oficial de Moto GP: Marc Márquez y Honda trabajando juntos se ve que están centrados en dar lo máximo y en conseguir nuevamente un Campeonato. Aunque ahora hay más tensión y así lo han expresado desde fuera, porque es una situación difícil para ambos”. Es verdad que aclaró que en la actualidad se están dando pasos y hay más comunicación constructiva, pero ir a contrarreloj es algo que no gusta ni a Honda ni a Márquez, sobre todo si no hay resultados, como está sucediendo.

El siguiente paso

Quien tiene claro que ese perfil ganador de Márquez puede salirle caro a Honda es su director, Alberto Puig, que habló con El Periódico y dejó claro que el futuro del 93, al que se ha relacionado con Ducati, será incierto en Honda si no le dan una moto ganadora. “Marc ha sido piloto Honda toda su vida y está muy agradecido a Honda, pero somos perfectamente conscientes de que si no le damos una moto ganadora, podríamos perderle. Los resultados de esta temporada podrían condicionar las decisiones de Marc en un futuro inmediato”, comentaba.

Lo que nos lleva a pensar que si Marc no tiene ahora mismo el apoyo de su marca y la distancia crece mucho en este arranque del campeonato con respecto a Bagnaia, Bastianini y/o Quartararo, también a Espargaró o su hermano Álex y su compañero Jorge Martín, las acciones de separación podría acelerarse, y unos meses complicados caerían sobre Honda y Marc.