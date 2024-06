Golpe muy duro de Ducati y Dall’igna a Bagnaia y Rossi por Márquez, y lo peor le cae a Jorge Martín

Hay un antes y un después dentro y fuera de Ducati desde el anuncio de Jorge Martín y su firma por Aprilia y no solo para el madrileño, también para todos los demás pilotos del equipo. Sería injusto achacar al madrileño las consecuencias del desenlace, pero indudablemente su de cisión ha puesto en bandeja de Márquez dos años con la moto más peligrosa. Y no solo eso, queda mucho Campeonato del Mundo de Moto GP en este año. Muchísimo.

Lo deportivo, lo que más duele

Decía Mattia Pasini en una entrevista con Moto.it que Ducati le había faltado al respeto a Jorge Martín y aunque sobre esta idea habrá multitud de opiniones y matices, en verdad hay un hecho incontestable -más allá de los resultados de Martín y su fidelidad durante estos años a la marca- que en Borgo Panigale han sacado ahora a la luz como argumento más duro para elegir al 93 y no al 89: el deportivo.

Así lo recalcó Gigi Dall’igna, que aseguró no valerse del marketing y la imagen del catalán para tomar la decisión. Sobre ello, Dall’igna reconoció que la diferencia entre la GP23 y la GP24 es mayor que otras veces, cosa que apostilló el director técnico, Davide Barana, quien comentó a AS que “tenemos un motor mejor, con un poco más de potencia. Siempre es difícil encontrar algún caballo más, pero cada año lo intentamos y en esta ocasión hemos logrado un buen conjunto de prestaciones”. Es decir, algo así como que Márquez con algo netamente peor lo hace mejor, o al menos igual de bien, que Martín… y Bagnaia y Bastianini. Y con esa telemetría, que apunta a flagrante, Ducati ha elegido.

¿Más cerca el noveno?

Lógicamente alcanzar la moto de fábrica de la marca que lleva dominando dos temporadas amplía las posibilidades de Márquez de volver a ser campeón, lo que le acerca al objetivo de un nuevo campeonato que lo igualaría con Valentino Rossi, algo con lo que el ilerdense dice no obsesionarse. “Nunca he tenido un número como referencia. Y ahora, menos aún. Este año dije que tenía que volver a disfrutar para seguir con mi carrera deportiva y lo he conseguido”, comentó al diario madrileño. Ahora bien, es un hecho que va quemando etapas en ese objetivo.