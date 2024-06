Pesadilla oficial para Bagnaia y Valentino Rossi y Márquez y Ducati la convierten en algo aún peor

Ducati ha tomado su decisión, que podrá ser más o menos polémica, más o menos acertada, pero de entrada es la que es y cuenta con la aprobación de las cuentas. Dejar ir a Jorge Martín y posiblemente Enea Bastianini es deportivamente un paso en falso peligroso, pero que el Márquez se fuera suponía mucho más, además de perderlo, dejar de ganar una enorme cantidad de oportunidades económicas y encima dárselas a un rival. Con ese caldo de cultivo, Marc Márquez ha ganado y será la cabeza de Ducati durante las dos próximas temporadas, 2025 y 2026.

No había otra salida

Lo dijo un Martín resignado hace días, el nivel de ingresos que supone Márquez era una amenaza real para su aspiración de ser cabeza de cartel. También Martinator no ocultaba que su gran amenaza en este Mundial era él, el de Cervera; asunto este sorprendente teniendo por ahí al bicampeón del mundo con una GP24 y a su compañero de equipo nacido en Rímini. Y todos estos síntomas han desembocado en lo inevitable para Borgo Panigale; Aprilia se lleva al madrileño, KTM al italiano y ellos se quedan al piloto que mueve más que el resto juntos. Parece justo.

Comunicado

“Estoy muy contento de poder vestir los colores rojos del equipo oficial Ducati en MotoGP la próxima temporada. Desde el primer contacto con la Desmosedici GP, disfruté pilotándola y me adapté bien enseguida. Desde ese momento, supe que mi objetivo era continuar este camino, seguir creciendo, y pasar al equipo donde Bagnaia ha sido campeón del mundo durante dos años consecutivos. Estoy feliz de poder dar este gran paso en 2025 y agradecido por la confianza que Ducati ha depositado en mí. Por último, quiero dar las gracias a Nadia (Padovani), Carlo (Merlini), Michele (Masini) y a toda la familia de Gresini Racing por abrirme las puertas de su equipo en un momento delicado de mi carrera. Ahora, seguiremos divirtiéndonos y dándolo todo en lo que queda de la actual temporada, que es mi prioridad en estos momentos”, reza el comunicado de Márquez: pura satisfacción.

A por el noveno título

Indudablemente, más allá del 89 y el 23, el gran damnificado por la llegada a Lenovo Ducati de Márquez es Bagnaia, quien no solo ve como el español consigue lo mismo que él -contrato y moto- en tiempo récord, sino que por patrocinadores se coloca en cabeza de cartel de la marca del búfalo. Pero, ¿hubo otra opción? Lo cierto es que no. Desde que Márquez llegó a Gresini, ya no la hubo. Y después, menos. En este 2024 está luchando el Mundial con una moto notablemente inferior a la del turinés y el madrileño (lo reconoció su equipo en el GP de España), así que no, no había otra opción después del órdago del 93 a Ducati, ya que lo que no podía hacer esta era dejar ir la ocho veces campeón del mundo; eso no era una posibilidad, todas las demás ya son asumibles. Es cuestión de números. Y eso es lo que ha pasado. Ah, y hay otro perjudicado, Valentino Rossi, ya que VR46 estará por detrás del catalán y este encima obtiene dos oportunidades -2025 y 2026- para llegar a su noveno título, con el que le igualaría.