Honda no cierra la puerta a la salida de Marc Márquez: es todo o nada en San Marino para 2024

Albert Puig ha hablado sobre el futuro de Marc Márquez, y los problemas tan importantes que está teniendo Honda para darle a todos sus pilotos una moto que pueda volver a pelear por campeonatos.

El director del equipo no ha cerrado la puerta a una salida del campeón español pese a que tiene un año más de contrato con la marca japonesa. Saben que la situación es muy complicada en este momento, y todas las esperanzas están puestas en las pruebas que se van a realizar en los próximos días con la moto con la que se correrá la próxima temporada.

El dirigente de Honda ha repasado en ‘DAZN’ todo lo que está ocurriendo y los rumores sobre el futuro de Márquez: “Cuando tú no tienes un producto como para que el piloto esté contento, todo puede pasar. Honda no es una empresa que obligue a la gente a correr, si no lo siente o no está a gusto. En teoría, el contrato está ahí, pero también es cierto que si un piloto decide no correr, pues no corre".

Palabras que vuelven a alimentar los rumores sobre una posible salida del campeón del mundo para buscar una moto que le permita volver a competir. Como piloto que fue, Puig entiende la preocupación y todo lo que se puede estar planteando, además de poder hablar con otra gente para conocer diferentes opciones, pero vuelve a aclarar que no se ha llegado al punto de no querer correr el próximo año con Honda, por lo que la esperanza de conseguir avances significativos aún se mantiene.

La importancia del test

Marc Márquez se subirá el lunes a una moto con nuevas características en Misano con el objetivo de comprobar si los cambios que se han intentado hacer van por el buen camino. En Honda saben que es imposible que el primer día todo vaya perfecto, pero si esperan que haya algo que les permita ser optimistas de cara al futuro a corto plazo. Si nada cambia, todo puede ocurrir en la relación entre la marca japonesa y sus pilotos.