Joan Mir se une a la fuga de Marc Márquez de Honda y Bagnaia da la bienvenida: abierta la vía Ducati

Que un equipo cuente con dos pilotos campeones del mundo como Marc Márquez y Joan Mir debería ser todo un lujo y Honda lo debería estar disfrutando. Sin embargo, la pesadilla que asola a la marca del ala dorada no parece tener final y pone en jaque el futuro de ambos pilotos. Y es que en estos momentos nadie quiere estar en ese polvorín llamado Honda.

Mir se niega a un año igual a 2023

El piloto balear está viviendo, igual que Márquez, un año para olvidar. En su caso, la pesadilla es todavía mayor, pues tiene tan poca confianza que no se siente capaz de seguir las estelas de las otras motos en clasificación como hace Marc. En este sentido, el español pondrá especial atención a los test de Misano, donde se decide parte del futuro de la moto de 2024. Sobre dichas pruebas, en unas palabras recogidas por Motorsport.com Mir ha asegurado que serán claves para su futuro: “El test del lunes también es decisivo para mí, porque me costaría muchísimo hacer otro año como este, no sé si sería capaz” afirmó un Mir que se siente incapaz de llevar una situación dramática como la de esta Honda.

Con la incógnita puesta también sobre el 2024 de Joan Mir, Honda se encuentra en una tesitura más que complicada, pues ninguno de sus dos pilotos tiene ganas de seguir en el equipo a no ser que haya una gran mejora en el rendimiento de una moto que se ha convertido en una pesadilla para ambos. Y es que Mir, se une a un Marc que, como contamos en Don Balón, afirmó tener decidido un futuro que podria estar lejos de Honda.

Pecco abre las puertas a Marc Márquez

Uno de los equipos que más gustan para dar acomodo al mayor de los Márquez es Ducati, concretamente en Gresini, algo que al contrario de lo esperado, ha gustado al vigente campeón del mundo, un Pecco Bagnaia que aseguró que estaría contento y que darían una lucha muy bonita. Además, no ha dudado del nivel del de Cervera, afirmando que sacaría lo máximo de la moto desde el primer instante.

Así pues, con sus palabras, parece que Pecco Bagnaia abre la puerta a un posible fichaje de Marc Márquez por el equipo Gresini, el cual le daría una Ducati y devolvería la catalán a la lucha por victorias.