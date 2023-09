Marc Márquez ya sabe su futuro equipo y manda KTM a arder: Miller y Acosta en el punto de mira

La relación entre Honda y Marc Márquez ha pasado en poco tiempo de ser todo un idilio a convertirse en una tortura para ambas partes. El piloto no puede soportar el hecho de no contar con una moto competitiva, mientras que, desde Honda, la presión por evolucionar a máxima velocidad seguro no les viene nada bien. En este sentido, todo parecería indicar que el futuro del catalán y de la marca del ala dorada apuntan a caminos distintos, algo que Marc ya sabe si será así o no.

El mayor de los Márquez concedió una entrevista a DAZN donde aseguró tener su futuro cerrado aunque, como era de esperar, no dio ninguna pista: “Sí, sé dónde voy a correr en 2024. A día de hoy tengo contrato con Honda, pero han puesto mi cabeza en todas las motos. Alguien acertará ¿no?”.

La realidad es que el español no tiene excesivas opciones de cara a la próxima temporada, donde, además de tener que romper el contrato con Honda, también debería buscarse un asiento a su gusto, pues si Marc abandona la firma japonesa solamente lo hará para tener opciones de ganar en una moto de primer nivel.

Nervios palpables en KTM

Con el futuro de Marc más en el aire que nunca, KTM parte como uno de los destinos favoritos del catalán. Sin embargo, en estos momentos parece muy complicado que los austríacos puedan combinar la llegada de Pedro Acosta con la de Marc Márquez, algo que parece haber puesto nervioso a Jack Miller, que al ser preguntado sobre su futuro y una posible salida de KTM, se mostró muy molesto: “Estoy bastante contento, tengo un par de semanas bastante ocupadas, así que no tengo que centrar mi atención en esa mierda. No hay nada de cierto en eso” aseguró el piloto australiano.

Así pues, con Marc Márquez ya sabedor de su futuro más próximo, solo queda esperar para saber qué será del legendario piloto español, que solamente pide tener una moto competitiva de cara a la próxima temporada, algo que por ahora, Honda no le ofrece y que KTM sí que podría, faltará ver si hay espacio para Marc en el equipo.