Tras Casey Stoner, Jorge Lorenzo también carga contra Valentino Rossi

¿Recuerdan ustedes que Casey Stoner, uno de los campeones del mundo más carismáticos de los últimos años en la categoría reina y al que perdimos demasiado pronto de vista sobre la pista, habló sin tapujos de Valentino Rossi y de su relación con él, todo ello con bastante polémica? Pues bien, ahora ha sido para DAZN Jorge Lorenzo el que ha querido sacar a relucir aspectos de su relación con ‘Il Dottore’.

Sobre su etapa juntos en Yamaha, Lorenzo se despachó tranquilamente en el citado medio de comunicación aclarando momentos que no le gustaron: “no me sentó muy bien que, al ganar el campeonato (en 2015), los que de verdad mandaban en Yamaha no estuviesen muy efusivos”, decía de aquello tensos instantes en la marca japonesa, certificando que para él, ambos, Yamaha y el mismo, miraban por sus propios intereses, que eran contrapuestos: “en cierta forma, a Yamaha yo creo que le interesaba más que ganase Valentino (Rossi), por el tema mediático más que nada”, comentaba.



Honda y KTM, contrariados

Hasta que Honda no se pueda desquitar sobre el asfalto, a ser posible para los intereses de la firma del ala dorada, con Marc Márquez en pista y no como parece con Stefan Bradl, el malestar en la marca con Michelin en particular y con Mandalika en general no va a desaparecer. Es más, Pol Espargaró, el gran damnificado por el aciago fin de semana, ha dicho que “trabajamos mucho para hacer que la moto funcionara en Mandalika, y para nosotros fue una pérdida de tiempo y dinero venir aquí durante la pretemporada, porque hemos llegado y lo que habíamos hecho durante los test no importa nada”, en palabras recogidas en Motorsport.

Por otro lado, no llueve a gusto de todos porque en KTM, pese a la victoria de Miguel Olivera, el jefe de Tech3 KTM, Herve Poncharal, se mostraba contrariado por la mala imagen de Remy Gardner sobre mojado: “me siento un poco frustrado por el resultado de Remy Gardner porque normalmente es muy fuerte en condiciones de lluvia, así que no entendí cuando lo vi perder contacto con el grupo de Raúl”, argumentó para Crash, señalando que Gardner había perdido una oportunidad que le va a penalizar y que había sido por un problema en el casco, algo “inaceptable” para Poncharal.