Palo monumental para Honda y Márquez; Valentino Rossi habla

De lo que fue una de las rivalidades más grandes del deporte, la de Marc Márquez y Valentino Rossi, a los demonios que hoy combaten cada uno. Sobre ello, Il Dottore, que sigue en boca de Moto GP pese a echarse a un lado esta temporada, le lleva ventaja a un Márquez que va perdiendo opciones de estar en Argentina y Estados Unidos debido a su diplopía. Honda no lo confirma, pero todo hace indicar que el 93 será baja de larga duración.

Publica Moto San que el problema de Márquez tiene dos salidas, operación o reposo, y aún con todo ambos caminos llevan por un mínimo de tres semanas para evaluar daños. Al respecto, nadie duda de que es una lesión reversible, es decir que a la larga no le debe impedir competir, pero hay dudas con los tiempos, ya que perder otra temporada sería catastrófico para el de Cervera y para Honda.

Tampoco ayuda en estas incógnitas que Stefan Bradl, el teórico piloto que sustituirá a Márquez, ya haya aireado que esta sucesión se hará efectiva. Sobre ello, en una conversación con medios alemanes aseguraba que “posiblemente el circuito de Termas sea el menos exigente físicamente de todas las pistas del Mundial de MotoGP, es una buena pista para entrar rápidamente ‘en modo carreras’ si me llaman para ir, ya que las curvas son anchas y no hay frenadas excesivamente fuertes”. Sus dudas en este sentido, aseguran los informes, no lo son tal: Márquez está fuera.



Rossi, sin rencores

Si escuchábamos hace poco a Casey Stoner hablar del carácter de Valentino Rossi y después a Jorge Lorenzo en la misma línea, ahora ha sido el mismo The Doctor el que se ha pronunciado sobre ambas polémicas, asegurando que mantiene una excelente relación con sendos pilotos; es más, incluso ha argumentado que con otro de sus rivales sobre el asfalto, su compatriota Max Biaggi, también ha hecho avances considerables. Además, ha señalado que no echa de menos la competición. Como ven, Rossi es la definición de una conciencia tranquila.