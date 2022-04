Márquez lo asume: el batacazo de Honda es real, adiós a las victorias

La escudería Honda no pasa precisamente por su mejor momento. Una marca tan acostumbrada a ganar y a mandar siempre en el Mundial de Moto GP se tiene que adaptar en los últimos tiempos a un nuevo escenario, que es el de quedar relegada a posiciones poco habituales y verse superada con claridad por otras motos.

En el seno de Honda lo asumen, lo saben y así lo confirman incluso sus propios pilotos, que con rabia no pueden pelear con los mejores del campeonato y ya empiezan a verse distanciados en la clasificación del Mundial cuando tan sólo se han celebrado cinco pruebas esta temporada. El propio Marc Márquez, que regresó a la competición y sobre el que siempre están puestas todas las alarmas por su estado de salud a tenor de los problemas de visión que arrastra, manifestó tras el último Gran Premio de Portugal que “sé que todo el mundo espera más de mí pero no estamos listos para luchar por la victoria”.

Así de tajante fue el piloto español, acostumbrado siempre a ganar y a celebrar triunfos, pero ahora en un nuevo contexto de competición condicionado por varios factores. “Cuando estás en un momento dulce todo funciona, pero yo no estoy en ese momento y la moto no me ayuda. Estuve luchando con las demás Honda pero mi objetivo no es ser el primer piloto de Honda”, alegó el propio Marc Márquez.

Pero ahí no terminan los problemas de esta marca porque también Pol Espargaró habló de manera clara sobre el rendimiento que están ofreciendo las Hondas en el arranque de este Mundial de Moto GP. El español dijo de su carrera que fue “dura, difícil y realmente mala”, y aludió a la falta de agarre trasero que tienen las motos Honda hoy en día como una de las claves para que no estén peleando con los mejores.

“Nos falta lo que teníamos en la pretemporada y esto es difícil de entender porque no detenemos la moto en el lugar correcto con el freno trasero”, argumentó a mayores Espargaró. Honda había levantado muchas expectativas a lo largo de la pretemporada pero una vez que ha arrancado la competición las motos están lejos de ser las mejores del campeonato.