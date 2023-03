Increíble, Márquez supera a Bastianini y va a por Bagnaia, y Valentino Rossi se la lía a Ducati

Conforme se acerca una de las citas que van a marcar el próximo mes de competición, el primero del año hasta que el Campeonato del Mundo de Moto GP finalice en 26 de noviembre, en Portimão, lo pilotos se posicionan para alcanzar sus objetivos y con Ducati marcando el ritmo, los avances de Honda y Yamaha, si es que los ha habido, algo que veremos en Portugal, quieren sacar la cabeza, que es justo lo que ha hecho Marc Márquez, ya solo por detrás de ‘Pecco’ Bagnaia.

Al menos esa es la lectura que podemos sacar de las casas de apuestas, las cuales, pese a las malas sensaciones ofrecidas por las dos marcas japoneses, especialmente la del ala dorada, en Malasia, en el test de Sepang, sigue dando cobertura a la sorpresa. El de Cervera es el segundo piloto con mejor cuota solo por detrás del vigente campeón del mundo de Moto GP, el piloto italiano de Borgo Panigale.

Bastianini, sin suficiente crédito

Atendiendo a ello, parece que el mismo Bastianini, que ya se ganó en 2022 el derecho a soñar con la corona y que ahora parte, en principio, con las mismas posibilidades de ganar que Bagnaia, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con su moto, no convence lo suficiente, no al menos como para superar a Márquez desde el inicio. Y esto no hace sino sumar presión sobre el español, que, como hemos visto últimamente en sus recientes apariciones públicas, la acepta, pero también en Honda, obligada a darle ese máquina competitiva al ocho veces campeón del mundo.

Enea Bastianini, Fabio Quartararo y Jorge Martín, del que dijo Paolo Ciabatti que tendría desde Pramac todo el apoyo de Ducati para ser campeón, son los siguientes, por ese orden, en favoritismo.

Rossi y el nuevo Yamaha

El equipo Mooney VR46 de Valentino Rossi ha hecho un guiño a Yamaha pese a Ducati, asegurando Uccio Salucci, director del equipo, que “para nosotros es un gran honor que Yamaha esté presionando para tenernos, y estamos muy contentos”, aunque reconociendo la vigencia de su vínculo con Ducati hasta 2024. En el equipo quieren motos fuertes y desde ahí ya presionan a los italianos: “si Yamaha, después de 2024, tiene motos fuertes, entonces estamos abiertos a cualquier cosa”, dijo Salucci en Motorsport.