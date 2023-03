El fracaso de Valentino Rossi, la locura de Márquez y a Bagnaia se le rebela otro más que Bastianini

Último fin de semana de calma antes de que se inicie la tormenta y los pilotos ya calientan motores para el inicio del Campeonato del Mundo. Se espera cierta reacción de Honda y Yamaha, ver lo que pueden hacer las KTM y Aprilia, pero especialmente se espera dilucidar hasta qué punto pueden dominar las Ducati, donde a Bagnaia le ha surgido otro rival en casa además de Enea Bastianini: Jorge Martín.

Pablo Ciabatti está empeñado en conceder el mismo protagonismo, al menos de puertas afuera, a Franceso Pecco Bagnaia que a Enea Bastianini o al mismo Martín, del que ha dicho recientemente en Motorsport que “tiene las mismas posibilidades que Bastianini de ganar el título”. Para justificar tal afirmación, además de resaltar su poder explosivo en el Sprint, Ciabatti comentó que “si Ducati quisiera evitar que eso sucediera no le daría el mismo material que a los corredores de la escudería oficial, con exactamente el mismo apoyo técnico”. La decepción sufrida por el español al no ser elegido como compañero de Bagnaia parece que quiere ser compensada por Borgo Panigale.

Rossi no triunfó; Márquez, sin miedo

Una de las intrahistorias curiosas de la marca italiana la firma uno de sus pilotos de prueba, Michele Pirro, quien aseguró que Ducati corrió el riesgo de que la potencia de su moto no fuera controlada. Es más, aseguró que “Valentino Rossi fracasó, se dijo 'solo Casey Stoner puede ser rápido' en esta moto”, comenta Crash sobre Pirro y una moto que domó a grandes pilotos como Dovizioso o Lorenzo.

Precisamente Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, habló del presente y de uno de sus grandes rivales, Marc Márquez, del que dijo en La Sexta con respecto al inicio del Mundial que “Márquez tiene una cosa que los demás no tienen: no tiene miedo a caerse… y golpear a alguien así es duro. Pero para mí, Marc Márquez sigue siendo el mejor a pesar de sus lesiones y de que la Honda no sea competitiva”. Poderosa arma presenta Lorenzo a los adversarios modernos del 93.