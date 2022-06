Indignación máxima: Quartararo y Yamaha incendian MotoGP, dura sanción

El Gran Premio del pasado fin de semana disputado en los Países Bajos va a traer cola y polémica en Moto GP durante un tiempo. En los primeros compases de carrera se produjo una acción muy discutida en la que Fabio Quartararo, el líder del Mundial, intentó sobrepasar por el interior en una curva de izquierdas a su máximo rival Aleix Espargaró y ambos salieron mal parados. El que más, el francés, que se fue al suelo y tuvo que abandonar, si bien el español estuvo también a punto de caerse y perdió posiciones pese a que finalizó después en el cuarto puesto.

Ante esta acción, en la que el francés pidió disculpas al español y este las aceptó de buen grado, ha sido objeto de investigación por parte de los comisarios que además han decidido castigar al líder del Mundial. La penalización es una ‘long lap penalty’ para Quartararo que tendrá que sufrir en el próximo Gran Premio, el que tendrá lugar en Silverstone el próximo 7 de agosto una vez que se haya cumplido el parón veraniego que afronta ahora el campeonato del mundo. Esta sanción, sin embargo, no ha sentado nada bien ni en el propio piloto afectado ni tampoco en su equipo, y ambos han mostrado su desacuerdo de manera tajante contra los encargados de tomar esta decisión.

En Yamaha creen que los comisarios se han equivocado con esta ‘multa’ y su jefe, Massimo Meregalli, no se ha mordido la lengua lo más mínimo: “Vemos el primer accidente de Fabio como un incidente de carrera y creemos que la decisión de Dirección de carrera de sancionarle para la próxima carrera no solo es dura, considerando que no tiró a nadie, sino que tampoco es consciente en relación a los otros incidentes que hemos visto en anteriores Grandes Premios que quedaron impunes”.

Por otra parte, el propio afectado, Fabio Quartararo, también escribió mostró su enfado y se lo tomó con ironía: “Ahora no puedes intentar hacer un adelantamiento porque piensan que eres demasiado ambicioso. Desde principios de año algunos pilotos han protagonizado incidentes de carrera pero al parecer el mío fue demasiado peligroso. Felicidades a los Comisarios, la próxima vez no intentaré hacer ningún adelantamiento para no pensar que me pueden sancionar”, alegó con rabia.