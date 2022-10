Inyección crucial para Honda y Marc Márquez de cara al Mundial 2023

En Honda es imposible no tratar de mirar más allá del Gran Premio de Valencia, justo después, cuando empiecen los test postemporada y se comience a trabajar en la configuración de la nueva moto de cara a la temporada 2023, la que tiene que darle a Marc Márquez una máquina lo suficientemente solvente como para al menos luchar por los puestos cabeceros. Y el primer paso está dado, al menos hasta 2024, con un acuerdo crucial.

Y es que se ha hecho pública la vinculación entre Repsol y Honda al menos hasta 2024, lo que asegura un sponsor determinante en el equipo de Marc Márquez, Joan Mir y Álex Rins de cara a la siguiente campaña y la temporada 2024. Así lo certificaba Koji Watanabe, el mandamás de HRC (Honda Racing Corporation) al referirse a la estrecha vinculación entre la corporación y la marca japonesa: "Nos enorgullece continuar una vez más nuestra colaboración con Repsol, extendiendo una asociación larga y fructífera”, según informa Motorsport.

Resalta el citado medio que Repsol tiene un importante reto por delante, ya que la campaña 2024 el origen del combustible debe garantizar un 40% no fósil, con lo que se disminuyan los gases que provocan el efecto invernadero, el calentamiento global y por extensión el cambio climático. En base a ello, Watanabe era preciso: “no estamos simplemente trabajando como patrocinador y fabricante; somos un verdadero equipo con un profundo nivel de colaboración técnica. Con los próximos cambios en la normativa de combustibles, contar con un socio como Repsol es clave”.

Menos halagüeñas fueron las respuestas que dio el team manager Alberto Puig sobre los resultados de Sepang: “sabemos que necesitamos mejorar. No podemos pretender que el piloto lo haga todo y nos dé sorpresas como esta. Debemos entender que tenemos que cambiar, y cambiar para bien, no sólo una modificación”. De la misma manera aseguraba que en Valencia las previsiones son mucho más positivas que en Malasia, por el tipo de circuito pero que “nuestro objetivo no es reaccionar para Valencia, sino traer una moto un poco más competitiva a nuestros pilotos para 2023”. No será fácil ese salto de calidad pero al menos Márquez cuenta con la promesa de su equipo y la fortaleza de su patrocinador.