Joan Mir estalla contra Honda, descontento total

Joan Mir ha mostrado públicamente su frustración con Honda tras los recientes tests de MotoGP en Montmeló. Mientras otras marcas como Ducati, Aprilia y Yamaha continúan avanzando, Honda parece quedarse atrás, algo que ha generado un descontento evidente en el piloto español.

Desilusión en los test de Montmeló

El test de final de temporada en Montmeló resultó ser una verdadera decepción para Joan Mir. En declaraciones a Motorsport, el campeón de MotoGP en 2020 dejó claro que no había novedades importantes para probar: "Hemos sacado trabajo de donde no había, seguramente. La realidad es que no tenía muchas cosas para probar, todo lo había probado ya antes". Este test, que se esperaba como un momento clave para avanzar, no cumplió con las expectativas.

🗣️ “Todo lo que he probado, lo había probado antes”



🎙️ “El test de hoy no ha sido del todo productivo y no hemos sacado nada positivo”



El piloto catalán aseguró que se esperaba mucho más de una prueba tan importante: "Te esperas más de un test tan importante como este, el de final de temporada. Ya no hay mucho más". La sensación de estancamiento era palpable, algo que ha generado incertidumbre en el equipo.

Expectativas para el test de Jerez

Aunque Mir ha mostrado su descontento, no todo está perdido. La próxima semana en Jerez habrá una nueva oportunidad para probar nuevas piezas. "Es verdad que la semana que viene nos vamos a Jerez a probar, y creo que llegarán más cosas, por lo que me han dicho", comentó el piloto. Sin embargo, aclaró que el test de Montmeló no fue productivo: "No hemos sacado nada positivo, ninguna mejora evidente para mejorar el paquete general de la moto".

Para Mir, los tiempos para recibir novedades son cruciales, pero lamentablemente no se cumplieron en Montmeló: "Hay tiempos asignados para que lleguen cosas, pues aquí no han llegado, por A o por B...". El piloto reconoce que el equipo está en una situación difícil y que la espera para encontrar mejoras parece interminable.

La falta de novedades importantes

Mir dejó claro que no se esperan grandes sorpresas en el futuro cercano. No habrá una nueva moto ni avances significativos que cambien radicalmente la situación de Honda. "No tiene pinta que vayan a traer un cohete, ni una moto nueva como tal. Lo que sí harán es traer piezas que ayuden al paquete actual", explicó. Aunque se espera alguna configuración de motor nueva, las expectativas de Mir no son altas.

El piloto se mostró especialmente frustrado por la falta de progreso en el proyecto. "Aquí esperaba algo más para mejorar el proyecto", afirmó. A pesar de haber dado 70 vueltas con componentes ya probados en el pasado, la falta de avances palpables dejó claro que el equipo no estaba en la dirección correcta. "No es un buen momento para dar balances", concluyó.