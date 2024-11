Joan Mir se desilusiona con Honda, la paciencia se agota

El piloto Joan Mir ha expresado su desilusión tras el test de Barcelona, donde Honda no cumplió con sus expectativas. Esta jornada, clave para preparar la temporada 2025 de MotoGP, dejó al mallorquín con una sensación amarga, pues no pudo probar nuevas piezas ni avances significativos en su moto.

Las expectativas de Mir no se cumplieron

El test en Barcelona es uno de los momentos cruciales del calendario, ya que las marcas presentan sus prototipos para la temporada siguiente. Sin embargo, Honda, que sigue beneficiándose del sistema de concesiones, no llevó su nuevo modelo de la RC213V, algo que muchos esperaban ver en pista. El team manager de Repsol Honda, Alberto Puig, explicó que el prototipo de 2025 aún no estaba listo, lo que significó que Mir no pudo probar el esperado avance técnico.

En su lugar, el piloto se encontró con piezas y configuraciones que ya conocía. A pesar de realizar un esfuerzo por adaptarse, su rendimiento no fue el esperado. Terminó el día en 15ª posición con un tiempo de 1:40.070, justo por detrás de Aleix Espargaró, el nuevo probador de Honda, por una diferencia de apenas 63 milésimas.

El enfado de Mir tras el test

Joan Mir no ocultó su frustración tras bajarse de la moto. En declaraciones visiblemente molesto, explicó que el test fue poco productivo y que no logró encontrar ninguna mejora significativa para la moto. "No tenía muchas cosas nuevas para probar, todo lo había probado antes. No esperaba esto de un test tan importante", aseguró.

A pesar de la decepción, Mir trató de mantener la calma y centrarse en los próximos tests. "La semana que viene tenemos un test privado en Jerez y espero que lleguen más piezas. Pero el de hoy no ha sido nada productivo", reconoció.

Resignación y expectativas para el futuro

El campeón del mundo de 2020 también mostró su resignación al aceptar que, por el momento, su situación con Honda no ha mejorado. "Esperábamos más para mejorar el proyecto, pero no hemos tenido lo que necesitábamos. No es un buen momento para dar balances, he dado 70 vueltas con cosas que ya había probado antes", lamentó.

Mir sabe que debe mantener la paciencia, ya que tiene contrato con Honda por dos años más. Aun así, la falta de avances concretos le hace ser realista. "No espero una revolución en los próximos tests. Lo que traerán serán piezas que ayuden al paquete actual, pero no creo que vayamos a ver una moto completamente nueva", concluyó.