Johann Zarco confirma a Marc Márquez lo que Ducati esperaba: en 2025, no habrá regreso a Honda

Pese a que Marc Márquez abandonó Honda en este pasado parón invernal, la relación entre el 93 y la marca del ala dorada siempre existirá. El piloto catalán dejó en la firma japonesa a un equipo lleno de amigos y de conocidos, los cuales tuvo que dejar atrás para poder volver a competir a los mandos de una Ducati.

Con el cambio, pudiera parecer que las puertas de la marca japonesa quedaban cerradas para siempre para el mayor de los Márquez. Sin embargo, resulta ser todo lo contrario, pues, desde el primer momento, se dejó abierta la posibilidad de ver al catalán de vuelta si la Honda mejoraba y podía competir, algo que Johann Zarco ha confirmado que está lejos de suceder.

Sin mejorar y sin empeorar

Al ser preguntado sobre el proceso que está siguiendo Honda, Johann Zarco se mostró resignado con la falta de evolución positiva en palabras que recoge Motorsport.com: “Confío en Honda, veo que al menos están trabajando duro, paso a paso saben qué no hay que hacer. No sabemos lo que es bueno hacer. Cuantos más kilómetros sumemos más cosas sabremos sobre lo que no funciona. Eso siempre será positivo para avanzar”.

Con las declaraciones del piloto francés parece claro que si ahora mismo Honda no sabe qué puede hacer para mejorar el rendimiento de su moto, no podrá desarrollar mejoras capaces de cambiar por completo el panorama en el equipo japonés, el cual, a juzgar por Zarco, sigue muy perdido.

Tan mala es la situación de Honda esta temporada, que sus pilotos apenas han sido capaces de sumar puntos en estas primeras dos carreras, siendo Joan Mir, con 7 unidades, el que más ha podido acumular.

Ducati, cada vez más tranquila

Con la falta de evolución en Honda, en Ducati respiran cada vez más tranquilos al ver que el futuro de Marc Márquez está más cerca de Borgo Panigale. Pese a que KTM todavía puede cambiar las cosas, el hecho de poder descartar un regreso a Honda en 2025, facilita las cosas en el equipo italiano, donde el piloto de Cervera espera conseguir más pronto que tarde, un asiento en el equipo oficial.