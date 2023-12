Jorge Lorenzo se suma a Pedrosa y avisa a Bagnaia sobre Marc Márquez: este mundial será para el 93

Siguen pasando los días y el cambio de equipo de Marc Márquez no deja indiferente a nadie. Y es que, en Moto GP no se habla de otra cosa que de la gran velocidad del de Cervera con su nueva moto. En este sentido, el primero en dar la voz de alarma fue Dani Pedrosa que nada más ver la sonrisa de su excompañero en Honda avisó que no eran buenas noticias para sus rivales. Una tendencia que ha seguido Jorge Lorenzo, que ve al catalán ganando en su primer año en Borgo Panigale.

Lorenzo, ‘all-in’ con el mayor de los Márquez

Con la llegada del seis veces campeón del mundo de MotoGP a Ducati, Jorge Lorenzo tiene muy claro que las cosas no serán tan sencillas para que Pecco Bangaia revalide su campeonato mundial: “No le será fácil. Pero si tengo que apostar, apostaría que Marc ganará el campeonato. Los pilotos más jóvenes y familiarizados con Ducati le complicarán las cosas un poco. Pero si Alex ha sido capaz de hacer lo que ha hecho este año, no veo por qué Marc no puede ganar muchas carreras” afirmó el expiloto balear sobre el de Cervera.

Por otro lado, Lorenzo no se olvidó de Honda y la nefasta situación que han tenido que pasar. Y es que los del ala dorada, no solamente tienen que mejorar mucho su moto. Sino que tendrán que aprender a trabajar sin su histórico jefe de filas, pues la salida de Marc Márquez ha sido especialmente dolorosa para Honda. Sin embargo, el de Mallorca dio la que podría haber sido la mejor solución para el problema de los japoneses, tiene nombre y apellido, Gigi Dall’Igna: “Si Honda hubiera contratado a Gigi hace dos o tres años, ahora tendrían una mejor moto y no hubieran perdido a Márquez”.

Así pues, Jorge Lorenzo se suma a la opinión de Dani Pedrosa respecto del futuro de Marc Márquez y es que solamente con ver al catalán bailar sobre la Ducati, ver sus tiempos y apreciar su recuperada sonrisa, ya se percibe que volverá a reinar en Moto GP.