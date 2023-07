Jorge Martín dispara dos veces, como Valentino Rossi y Marc Márquez y directo a Bagnaia y Bastianini

La lógica y la dinámica obligan a pensar que el campeón del mundo en 2023 poco diferirá del que ganó la corona en 2022. Francesco Pecco Bagnaia tiene la mejor moto, rueda más rápido que el resto, va líder destacado y corre en el mejor equipo. Ahora bien, de puertas adentro alzan la voz desde VR46 y sobre todo y esta vez un Jorge Martín que no se corta: cree en alcanzar a la Ducati oficial y piensa como Valentino Rossi y Marc Márquez.

El objetivo se va cumpliendo

Si Martín tiene una cosa, además de su enorme ambición y calidad, es que no se corta. No lo ha hecho nunca. En Ducati gusta eso y tal vez en estos momentos se estén preguntando si no se equivocaron dando asiento a Enea Bastianini junto a Bagania y no al madrileño. El tiempo lo dirá, pero como el español sabe que este no espera, por si acaso hace con creces los deberes y ya presiona al número 1 y a su compañero, del que abiertamente quiere su puesto la temporada que viene.

En verdad Bastianini, que se siente en desventaja en estos momentos, sabe que lo de Martín es más que factible. Al respecto, decía en MOWmag que “siempre ha sido una rivalidad sana pero muy, muy dura”. Y esa lucha con Martín permanece, ya que el español no solo va a por el asiento de Bastianini en 2024, sino a por el trono de Bagnaia en 2023. Cabe destacar que, aunque Bastianini firmó por dos años con Borgo Panigale, la firma italiana se reserva la potestad para invertir el orden de los pilotos en el equipo oficial la temporada que viene. La advertencia tiene eco.

Tras los pasos de Rossi y Márquez

Tanta es la franqueza de Martín, que en una entrevista reciente con el Corriero dello Sport, se desmarca, como hicieron hace poco Rossi y Márquez, de los tiempos actuales, donde los pilotos, expuestos en RRSS, no pueden expresarse con libertad. “Sería bonito volver atrás en el tiempo, cuando éramos libres de hablar. En mi caso, soy ‘políticamente correcto, limpio y educado”. En su día Rossi y Márquez hablaron de la rivalidad sincera, de la antipatía entre pilotos, algo que parece, de puertas afuera, haber desaparecido.

Como ven, Martín destila personalidad a raudales para un piloto que es el máximo aspirante al título que parece de Bagnaia. Ya veremos.