Jorge Martín mantiene la tensión con Ducati: nuevas amenazas elevan la presión en el paddock

Jorge Martín, el piloto madrileño que recientemente se consagró campeón del Mundial de MotoGP, sigue generando titulares y aumentando la presión dentro del paddock de la categoría reina.

Tras su victoria, Martín aseguró que se dedicaría a disfrutar de lo alcanzado, algo que no pudo hacer en años anteriores debido a su inexperiencia. Sin embargo, el nuevo estatus de campeón mundial conlleva nuevas responsabilidades y retos que le mantienen bajo el foco de atención.

La incertidumbre sobre el número '1'

Uno de los frentes más comentados es el futuro del número '1', que tradicionalmente lleva el campeón de la temporada. En un gesto que mantiene la tensión, Martín no ha aclarado si lo llevará en su moto durante 2025, ahora que cambiará Ducati por Aprilia. Pecco Bagnaia, el anterior portador del número '1', ha regresado a su número habitual, el 63, dejando vacante el codiciado dorsal.

La ambigüedad de Jorge Martín al respecto sigue alimentando la especulación. El piloto ha dejado claro que no tomará una decisión definitiva sobre el número hasta febrero del próximo año. Esta postura ha generado controversia, como en su reciente intercambio con Davide Tardozzi, director deportivo de Ducati. El italiano afirmó que, aunque Martín podría llevar el '1', lo haría como campeón de Ducati. Martín, en respuesta, no descartó el número, pero dejó abierta la posibilidad de que no lo mantuviera a largo plazo.

El 'pique' con Ducati

Este episodio con Tardozzi es solo uno de los varios roces que ha mantenido Martín con Ducati. Aunque la conversación con el director deportivo se resolvió en tono de broma, la tensión subyacente sigue ahí. La respuesta de Martín a Tardozzi, sobre que el '1' podría ser un recuerdo importante en su casa, es una muestra de que el piloto no está dispuesto a ceder fácilmente a las presiones externas.

A pesar de las bromas y la polémica, Martín ha sido claro en que lo que más le interesa es centrarse en su preparación para el próximo año. El piloto reconoce que Ducati sigue siendo el favorito, pero sorprende al declarar que su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, es quien ve con mayores opciones de ganar. Esta afirmación ha añadido un nuevo nivel de complejidad a la dinámica dentro del paddock.