Jorge Martín se decanta por su favorito entre Bagnaia y Márquez, y su elección sorprende

Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, continúa viviendo un sueño. En una reciente entrevista, el piloto español analizó su exitosa temporada y habló sobre su relación con sus rivales, Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Sin embargo, fue su elección entre estos dos campeones lo que dejó a muchos sorprendidos.

La influencia del título mundial

Jorge Martín aseguró que su título mundial no ha cambiado su esencia como persona. “A nivel personal no me ha cambiado nada”, comentó. Sin embargo, reconoce que a nivel profesional ahora tiene un nombre que quedará marcado en la historia del motociclismo. El piloto de Ducati destacó que, aunque su estatus ha cambiado, su motivación sigue siendo la misma: “Me levantaré a entrenar igual”, afirmó.

Un punto clave en su carrera: Mugello y Alemania

Cuando se le preguntó sobre los momentos decisivos de la temporada, Martín señaló que, aunque muchos vieron a Mugello como un punto crucial debido a los rumores sobre su futuro, fue otro momento el que le dio el empuje necesario. “Para mí, el punto de inflexión fue Alemania, cuando me caí liderando con ventaja”, reveló. Esta caída lo motivó a no volver a fallar, lo que fue clave para su posterior éxito.

Su relación con Ducati y el equipo

La relación con Ducati también fue un tema importante. Martín admitió que la situación contractual con la marca no fue fácil, pero que logró convertirla en una oportunidad para fortalecer su equipo.

“Nos unimos más y aprovechamos la oportunidad para hacer que el equipo fuera una piña”, destacó, refiriéndose al fortalecimiento de su vínculo con el equipo tras los rumores de su salida.

La sorprendente elección entre Bagnaia y Márquez

Cuando se le preguntó por su favorito entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez para la próxima temporada, Martín no dudó en señalar al piloto italiano como el principal favorito para 2025.

“Pecco está a un nivel muy difícil de llegar”, expresó, tras recordar las once victorias de Bagnaia y su dominio en los últimos dos años. Aunque reconoció la calidad de Márquez, señaló que, a pesar de algunas grandes actuaciones, su moto no siempre ha estado al nivel de la Ducati, lo que le hace pensar que Bagnaia parte como favorito.