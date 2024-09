Jorge Martín y Marc Márquez descubren el peor rival para el Mundial: nuevo apoyo para Pecco Bagnaia

Las primeras muestras de fuego real en el Gran Premio de San Marino han dejado una importante e interesante sorpresa de cara a la definición de esta edición del Mundial de MotoGP. Y es que, no solamente destacó la mala qualy de Marc Márquez o la velocidad de las Ducati GP24, sino que lo sorprendente fue la vuelta de Franco Morbidelli al podio y, por ende, la llegada de un nuevo integrante a la cabeza de carrera y una nueva pieza que puede resultar clave en el desenlace del Mundial.

Y es que, pese a ser piloto de Pramac y compañero de Jorge Martín, el italiano parece tener más motivos para apoyar a Pecco Bagnaia que para hacerlo con el piloto madrileño. En este sentido, y como ya os contamos ayer en Don Balón, Morbidelli es un piloto que, al igual que Bagnaia, se ha formado en la escuela de Valentino Rossi, de modo que hay unos lazos más que evidentes que unen a ambos pilotos transalpinos, algo que no sucede con Martín, con el que la relación no va más allá de la de dos compañeros de equipo.

Ante esta situación, Jorge Martín fue muy claro al respecto de lo que esperaba de Morbidelli, al que, pese a ser su compañero de equipo no le pedirá un trato de favor ni ayuda alguna: “No necesito ayuda de fuera. Con un compañero de equipo lo único que pido es que en una batalla no me tire al suelo”. Estas fueron las palabras del madrileño tras la carrera sprint. Unas declaraciones que dejaron claro que no espera ayudas, pero tampoco ser perjudicado.

Por otro lado, al plantear a Morbidelli el dilema de elegir entre luchar con Martín o Pecco, el italiano de Pramac no se mojó, al afirmar que el simple hecho de tener que enfrentar ese problema ya sería una buena noticia para él.

Así pues, tanto Jorge Martín como Marc Márquez ya saben que a partir de ahora puede haber un nuevo integrante en la zona alta de la tabla, un Franco Morbidelli que en Misano ha vuelto a ser competitivo y que puede poner algo de picante a la lucha por el título de Campeón del Mundo.