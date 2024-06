KTM y Aprilia desvelan a Bagnaia la maniobra en 2025 de Ducati y Marc Márquez , y ojo ya a Assen

Posiblemente nunca sabremos qué ocurrió concretamente entre Marc Márquez y el resto de marcas con las que negoció una moto campeona lejos de Ducati, pero si bien es cierto que KTM y Aprilia reconocen conversaciones superficiales, lo cierto es que ambos equipos han aprovechado la firma del 93 con Lenovo para cerrar filas en torno a su idea de futuro, parece que con un líder claro y todas las opciones de título. Ahora, ¿en qué lugar deja eso a Francesco Pecco Bagnaia?

De la decisión en Borgo Panigale a Pedro Acosta a la pugna Maverick-Jorge Martín

Digamos que el sistema defensivo creado por KTM y Aprilia sobre el fichaje de Márquez por el búfalo rojo ha sido instantáneo, crear un caparazón férreo en torno a Pedro Acosta y Jorge Martín, aunque a expensas de Maverick. Es decir, ahora que el ilerdense ya no es elegible, sitúan el problema y, a la vez, la ventaja de tener al catalán en sus filas, y eso no deja en buen lugar al bicampeón, el cual, sin jugarse aparentemente nada ante el ocho veces campeón del mundo en Assen, sí lo hace: es el primer día del resto de días juntos, pero revueltos.

Recordemos que Dall’igna y Ducati rápidamente han sacado la cara con el 93 asegurando que lo que hace esta temporada es excepcional debido a que las GP24 son mucho mejor que su GP23. Eso, como es lógico, mete presión al 89 y el 1. Pero hay más. En GPOne, Hubert Trunkenpolz, directivo del Peirer Mobilty Group, ha situado la renovación de Acosta como “nuestra principal prioridad”, básicamente porque quieren darle “el espacio y la oportunidad de convertirse en una superestrella absoluta”, y eso “no sería posible si tuviera a Márquez en el garaje de al lado”. O lo que es lo mismo, un líder, uno solo.

Si bien es cierto que Ducati en este sentido no es sospechoso, ya que es hábil compartiendo egos, lo cierto es que la situación de Bagnaia ha cambiado de forma radical, ya que, por un lado, tiene la obligación de superar al de Gresini con su GP24 durante el presente campeonato, empezando por Países Bajos, pero por otro ya no será el cabeza de cartel de Ducati. Ni mucho menos. El CEO de Aprilia ya toma posición con Jorge Martín y Maverick Viñales, dándole a este último un margen para intentar ser importante, pero asegurando, en palabras vertidas en Motorsport, que “si Maverick no está con nosotros, tengo que considerar también esta opción, entonces veo a muchos pilotos italianos muy, muy fuertes”.