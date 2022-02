La decisión de Márquez que perjudicó a Aleix Espargaró en Mandalika

Los pilotos no han empezado con buen pie los test de Mandalika, a su llega al circuito los Quartararo, Márquez, Dovzioso o Baganaia se encontraron con una pista llena de polvo de arena, más de una hora y media tuvieron que estar parados para que se pudiese reanudar una sesión que antes de detenerse había comenzado alrededor de las 09:00 tras un aguacero típico de Indonesia con Alex Rins y Pecco a la cabeza.

Ese polvo que estuvieron intentando quitar durante horas las máquinas que no paraban de salir con sus tanques llenos fue por culpa de unas obras cerca de los aledaños del circuito y que terminaban allí. Durante el parón los comisarios decidieron que la mejor opción para limpiar la pista sería que saliesen todos los pilotos juntos a rodar y un mínimo de 20 vueltas, para poner goma y limpiar lo que se pudiera. Eso molestó a Aleix Espargaró.

El de Granollers tiene muy avanzada la temporada con su moto, según entienden los de Aprilia, Honda y otros pilotos presionaron porque necesitan más tiempo en pista. Aseguró sentirse mal, enfadado y decepcionado. Su compañero Maverick Viñales intentó pasar de puntilla sobre el tema, pero mostró su apoyo a su compañero al señalar que no tenía nada más que decir.

Uno de esos pilotos y equipos a los que Aleix Espargaró se refería es a Marc Márquez, su Honda necesita aun mucho trabajo en pista y tal y como el mismo reveló al final de los test fue uno de los protagonistas de esa idea: “al hacer el parón, dije:’ Lo que hacer que hacer es rodar motos. Los camiones solo mueven suciedad de un lado a otro’”-

En su defensa salió su hermano quien manifestó que estaba muy sucia la pista y que todos esperaban que alguien saliera a limpiarla y como nadie lo hizo entonces tuvieran la idea y ellos les obligaron a salir así. Así todos limpiaban y quedó, a su parecer bien. Pero claro, Aleix Espargaró no opina lo mismo, ya que él entiende que no tiene la culpa de que los demás no tengan la pista limpia y que no está ahí para limpiar la pista a nadie, tal y como aseguró al final las pruebas de la primera jornada de los test en Indonesia. Las consecuencias de todo este lio fue una sesión lenta y como muy poco ritmo que penalizó a toda la parrilla.