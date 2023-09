La fecha clave para el futuro de Marc Márquez y Honda está marcada: Joan Mir también se resigna

Marc Márquez sigue resignado con el rendimiento de su moto para lo que queda de temporada 2023 y prefiere centrarse en el futuro. El 11 de septiembre es la fecha marcada en el calendario por el campeón del mundo.

El piloto de Honda ha terminado en 12º posición la clasificación del Gran Premio de Cataluña, con Bagnaia en la pole, Aleix Espargaró como segundo y Miguel Oliveira en el tercer lugar. Un rendimiento, de nuevo, muy decepcionante para la marca japonesa que ha vuelto a quedarse muy lejos de los puestos de privilegio de MotoGP. Marc ha quedado por detrás de su hermano Álex, mucho más cómodo en su moto.

Las esperanzas del campeón están puestas en el futuro después de aceptar que los problemas de esta temporada son insalvables: “Cuando estás en un año difícil lo primero que quieres es que empiece el siguiente. Yo siempre digo que con una moto de un día para otro no vas a bajar un segundo y medio, que es lo que nos sacaban hoy por vuelta. Pero al menos estar más cerca, estar de los diez primeros, sentirte competitivo. Tampoco estás pidiendo cosas irreales. En el test de Misano siempre se ha puesto el primer prototipo, y de Misano a Valencia no hay margen de mejora, así que si el test de Misano es un desastre, esperemos que haya la agilidad para hacer un cambio de cara a febrero. Pero la esperanza de Misano es porque allí estará el primer prototipo 2024 y luego se podrá modificar un poco, pero la base será esa”.

Joan Mir también se resigna

Los dos pilotos de la marca japonesa quieren pasar página lo antes posible y esperan que el 11 de septiembre haya buenas noticias: “A ver si hay una evolución en el test de Misano. Nuestra obligación como trabajador de Honda es salir a pista, dar la información y ser un profesional. Pero ya lo dije en el test de Valencia que con esta base no se podría ir mucho más. Empecé la temporada motivado porque me encontraba bien físicamente, pero intentar llegar donde no se puede, donde es irreal… Y caída tras caída, ahí es donde a base de golpes cambias la mentalidad”.