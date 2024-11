La guerra entre Broncano y Motos se intensifica, y Pedro Acosta paga las consecuencias

La rivalidad entre los programas de televisión La Revuelta y El Hormiguero sigue sumando capítulos. Esta vez, el conflicto ha estallado a raíz de un incidente relacionado con el piloto de MotoGP Jorge Martín, y Pedro Acosta ha terminado pagando los platos rotos.

La disputa por Jorge Martín

El pasado jueves, David Broncano, presentador de La Revuelta, aprovechó la celebración del Día Mundial de la Televisión para denunciar una maniobra que, según él, tuvo como objetivo evitar que el campeón de motociclismo Jorge Martín participara en su programa. El enfrentamiento tiene como trasfondo una disputa por las exclusivas de las entrevistas con los pilotos de MotoGP, un tema que ha generado tensiones entre los dos programas.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Según la denuncia de Broncano, El Hormiguero de Pablo Motos, al enterarse de que Martín iba a ser entrevistado en La Revuelta (el programa de La 1 que Broncano presenta), hizo todo lo posible para que el piloto no cumpliera con su compromiso con el programa. De hecho, se grabó la entrevista, pero quedó embargada hasta que Martín no hubiera pasado por el set de Atresmedia, en cumplimiento de su acuerdo con el canal privado.

Pedro Acosta, la víctima indirecta

La polémica no solo afectó a Jorge Martín, sino también al joven piloto Pedro Acosta, quien también iba a ser entrevistado en La Revuelta. Según fuentes cercanas al programa, la visita de Acosta fue cancelada en última instancia, ya que su mánager intentó reemplazarlo por Martín, lo que generó la reacción de Dorna, la empresa que organiza el Mundial de Motociclismo.

Esta situación dejó a Acosta en una posición incómoda, ya que no pudo participar en el programa de Broncano debido a los compromisos previos de Martín con El Hormiguero.

El conflicto se intensifica en redes sociales

La denuncia de Broncano en su programa fue rápidamente respaldada por muchos usuarios en redes sociales, quienes vieron en la maniobra una clara estrategia para acaparar la atención de los pilotos más destacados del motociclismo. La Revuelta, que había experimentado algunas dificultades en cuanto a audiencia en las últimas semanas, vio en esta controversia una oportunidad para posicionarse como una víctima en la guerra mediática con el show de Motos.

Broncano no dudó en señalar la actitud de El Hormiguero, remarcando que este tipo de maniobras no son nuevas. En sus palabras: "Nos ha desmontado el programa y se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia'. Para Broncano, estas prácticas no son una novedad y se refirió a las constantes interferencias de El Hormiguero para evitar que sus invitados visitaran su programa.