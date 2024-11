La revelación de Marc Márquez sorprende a todos, Álex Márquez implicado

La temporada 2025 de MotoGP ha comenzado con los primeros test, donde Marc Márquez ha tenido la oportunidad de probar el prototipo de la moto con la que competirá el próximo año. Durante una entrevista en Antena 3, el ocho veces campeón del mundo reveló detalles sobre su visión de la temporada venidera, dejando sorprendidos a muchos con algunas de sus declaraciones.

Marc Márquez compartió que tanto él como su compañero de Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, coincidieron en sus impresiones tras probar la moto. "Hemos probado la moto y tanto 'Pecco' como yo coincidimos en lo mismo. Mismas ventajas y mismos contras", afirmó Márquez, dejando claro que aún hay mucho por mejorar, pero también aspectos positivos que podrían ser determinantes en la próxima temporada.

Una de las revelaciones más sorprendentes de la rueda de prensa fue la respuesta de Marc cuando le preguntaron por el compañero de equipo ideal. Su respuesta dejó claro que el piloto perfecto sería su propio hermano, Álex Márquez. "Sería mi hermano", comentó, destacando la complicidad y el entendimiento que existe entre ellos.

Sin embargo, la pregunta sobre qué pasaría si ambos hermanos estuvieran luchando por el campeonato del mundo fue aún más impactante. Marc no dudó en afirmar que preferiría que el título fuera para Álex, mostrando el apoyo y el respeto incondicional que tiene por él.

Durante la rueda de prensa, Marc también dejó claro su respeto por uno de los grandes de MotoGP, Dani Pedrosa. "Si pudiera volver a nacer, me gustaría ser Dani Pedrosa", confesó Márquez. Esta afirmación sorprendió a muchos, ya que demuestra la admiración de Marc por el que ha sido uno de los grandes rivales y compañeros de pista durante años.

Gracias @26_DaniPedrosa por ser el referente de muchos pilotos que crecíamos en busca de nuestro sueño. Has sido un gran compañero!

Thanks Dani for being the mentor of many riders, we looked up to you when following our dreams. You’ve been a fantastic teammate!#GraciasDani pic.twitter.com/vPrhJGjN1q