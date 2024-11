Marc Márquez no se guarda nada, la nota a su temporada con Gresini desata rumores

Este martes, durante los test de postemporada en Barcelona, Marc Márquez hizo su debut con el mono rojo del equipo oficial de Ducati. El octocampeón, después de una temporada llena de desafíos con Gresini, buscará dar un nuevo salto competitivo. Su fichaje por el equipo más dominante de la parrilla es el resultado de un arduo proceso de reconstrucción en el que el equipo italiano desempeñó un papel crucial.

Gresini le permitió al piloto ilerdense reencontrarse con su mejor versión tras varios años marcados por lesiones y problemas técnicos en Honda. Con una Ducati GP23, inferior a las GP24 de Jorge Martín y Pecco Bagnaia, Márquez logró un meritorio tercer puesto en el Mundial, superando a figuras como Franco Morbidelli y Enea Bastianini, compañeros de los dos primeros clasificados.

Una autocrítica que da que pensar

Tras finalizar la temporada en Montmeló, Marc Márquez fue cuestionado sobre cómo calificaría su desempeño. Su respuesta fue tan honesta como prudente: "Me pondría un 8. El 9 siempre tienes que acabar mucho más cerca de los dos primeros y el 10 es ganar. Así que no más, porque siempre voy ‘low profile’".

El piloto destacó que revertir la situación en Gresini no fue tarea fácil. Según sus propias palabras, el mérito no recae solo en su talento, sino en el entorno que lo rodeó: "La manera que le hemos dado la vuelta a la situación es la mitad de dura de lo que os pensáis. Esto solo se logra con un buen ambiente y me han ayudado mucho".

Estas declaraciones no solo muestran su humildad, sino que también generan expectación sobre lo que podrá lograr en 2024 con Ducati, una moto que actualmente domina el campeonato.

Rumores sobre su futuro inmediato

La llegada de Márquez a Ducati oficial ha encendido las especulaciones. Algunos expertos creen que su experiencia y ambición podrían alterar el equilibrio dentro del equipo. Pecco Bagnaia, vigente campeón, podría enfrentarse a una competencia más intensa de lo esperado. Además, Jorge Martín, que luchó por el título este año, verá cómo el "factor Márquez" podría cambiar las dinámicas internas de Ducati.

Por otro lado, la nota de 8 que Márquez se otorgó a sí mismo también ha dejado entrever su capacidad para autocrítica y sus ganas de seguir mejorando. El piloto de Cervera parece estar en plena forma mental y física, lo que refuerza la idea de que 2024 será una temporada de alto voltaje.