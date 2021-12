Lío con Bagnaia en el Mundial que ni Márquez ni Quartararo entienden

Puede que la última información, que ellos mismos han hecho pública, venida de uno de los equipos candidatos a llevarse el cetro de 2022, como es Ducati, no sea más que una estrategia para desviar la atención debido a sus buenos resultados y las expectativas que han generado de cara el Mundial de 2022, donde parten como favoritos, pero desde luego que la resolución, el desenlace, que toca de lleno a Francesco Pecco Bagnaia, es cuando menos inquietante.

Vaya por delante que diga lo que diga Ducati, Bagnaia será uno de lo más firmes postulantes al trono del próximo mundial en esta próxima temporada, salvo sorpresa, sobre todo por el carácter, las cualidades y el talento del italiano unido a una moto que por momentos superó con holgura a sus adversarios, al menos en el tramo final, pero en la fábrica de Borgo Panigale no quieren cubrir de presión al piloto antes de tiempo por sus victorias pasadas o los test de Jerez.

Por eso Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, ha dicho sobre la terna Bagnaia-Miller que no tiene un favorito o líder claro; que “no apostamos por nadie en el sentido de que no estamos dando a nadie algo mejor que a otro. Tenemos la fortaleza de poder dar a todos nuestros pilotos la misma configuración y las mismas posibilidades", comentó el gestor en una entrevista con GPOne.com. "Después, está claro que sobre la marcha lo evaluaremos y veremos si hay que hacer algo durante la temporada, pero está claro que no empezamos el campeonato pensando en eso". Unas palabras que indican que la Desmosedici es igual para todos.

Por supuesto nadie en Honda o Yamaha necesita hacer, al menos hasta el momento, una manifestación parecida sobre el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, o el vigente campeón del mundo, Fabio Quartararo. La presión sobre ellos se da por supuesta ya que están acostumbrados a ganar y algo parecido es lo que se espera de Bagnaia, que terminó mejor que nadie el Campeonato del Mundo de Moto GP 2021.