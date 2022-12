Dovizioso ataca a Ducati y Dall'Igna alaba a Bagnaia: "estratosférico"

Cruce de declaraciones que afectan de manera directa a Ducati. Por un lado, tenemos a un piloto descontento, Andrea Dovizioso, cuyo regreso a MotoGP no ha sido el esperado. El piloto italiano tuvo que bajarse de la Yamaha a mitad de la temporada de 2022 porque ya no sentía motivación y se ha centrado en una nueva aventura en Motocross, pero antes ha querido dejar clara su posición respecto a su antiguo equipo, Ducati.

“Siempre es una pena cuando una relación termina así, sin importar de qué tipo de relación estemos hablando. Principalmente porque en realidad soy una persona que trata de tener una buena relación con todos. En este caso, lamentablemente, terminó mal. Pero me gustaría decir que no tengo una mala relación con Ducati per se. Tengo una mala relación con algunas personas en Ducati. Esa es una diferencia”, afirma Andrea Dovizioso en una entrevista recogida por Motosan. El piloto italiano ya no compite en MotoGP, pero se prepara física y mentalmente para Motocross 2023.

Por otro lado, Luigi Dall’Igna afirma que en Ducati se encuentra ahora mismo uno de los pilotos que podrían hacer historia en este deporte si perfila ciertas cosas durante su carrera, hablamos de Pecco Bagnaia.

Por si había alguna duda, el actual campeón del mundo con Ducati cuenta con toda la confianza de la marca italiana. Andrea Dovizioso acabó mal, pero Pecco Bagnaia cada día está más agusto y desde Ducati esperan poder conseguir muchos éxitos juntos.

“Pecco es un ganador en serie. El año pasado ganó su primera carrera en Aragón y desde entonces ha ganado 11. Es un piloto increíble que nos dará muchas alegrías. Incluso añadió, sí acaba de perfilar algunas cosas, será un piloto estratosférico”, admitía Gigi en una entrevista concedida a GPOne.

Pecco Bagnaia está llamado a triunfar en MotoGP, pero Yamaha y Honda no se lo pondrán fácil. La marca de Fabio Quartararo sigue creciendo y espera introducir mejoras suficientes para arrebatarle el título el año que viene, además tendrá dos motos nuevas en 2024. Por otra parte, el equipo de Marc Márquez trabaja a contrarreloj, sabe que si no rinden como el catalán espera, este podría dejar HRC en dos años, por lo que, se espera que den un salto cualitativo en las siguientes, aunque, en Ducati, es cierto que no se fían de los actuales resultados del de Cervera. En Ducati quieren que Bagnaia sea estratosférico, pero Márquez y Quartararo no se lo pondrán fácil.