Pedrosa avisa con Márquez, Quartararo habla y Ducati es despedazada

Mucho tiene que llover aún hasta el fin de semana del 24 al 26 de marzo, cuando el Gran Premio de Portugal abra una temporada, la 2023, larguísima en la que se deben aclarar varias dudas sobre la gran certeza: ¿seguirá Ducati ampliando su ventaja sobre el resto de marcas o serán las dos motos japonesas -quizá otro equipo- capaces de revertir la situación y poner en aprietos a las máquinas italianas? Este invierno debe sacarnos de dudas. Ahora bien, avisa Pedrosa a Ducati, y Quartararo habla sin tapujos y algunos ilustres ya atacan seriamente al equipo de Dall’lgna por su puesta en escena.

Ya lo decían en la misma firma italiana, el número enorme de datos que son capaces de generar con ocho motos en pista en el Campeonato del Mundo de hacen que sus ventajas sean enormes, y precisamente a este aspecto hacía referencia Jorge Martínez Aspar en otro capítulo de ‘Cuatro Tiempos’, de DAZN, donde en una conversación con Jorge Lorenzo afirmaba que “¿no crees que Ducati tiene una ventaja, además de por Gigi Dall’Igna, porque tienen ocho motos? Tienen mucha más información que los demás. Yo creo que tal vez el reglamento debería obligar a que no fuese así”.

No es el primero que opina tal cosa y desde luego las posiciones de sus principales pilotos, como Francesco Pecco Bagnaia, Enea Bastianini o Jack Miller, pero también Jorge Martín, durante sábados y domingos de carrera son la prueba evidente. Pese a ello y en el mismo concilio, Dani Pedrosa advertía sobre Marc Márquez con respecto a Ducati: “si Marc está físicamente bien y encuentra un cierto nivel de buena química con la moto, puede desmontar planes de Ducati. Es un tío muy imprevisible, puede hacer cosas en momentos que no esperas. Es una pieza que no puedes colocar”.



Quartararo, como el 93 de Honda

El enorme número de caídas de Honda esta temporada no ha sido casual y ha tenido su eco en Yamaha, dos motos otrora dominadoras que precisamente por ese gobierno de Ducati van al límite, hecho que corroboraba en Le Monde Fabio Quartararo: “Realmente corrí al límite toda la temporada, terminar detrás de Pecco Bagnaia puede considerarse un resultado satisfactorio”, decía el campeón en 2021, que entre otras cosas resaltó en el diario francés que “este año esperaba mucho más de mi moto”.