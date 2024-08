Llega Aragón y Jorge Martín ya conoce el ultimátum de Bagnaia: solo la victoria cambia este Mundial

Con el último tercio del Mundial de MotoGP ya llegando es el momento en el que cada punto cuenta, de forma decisiva para el devenir de este Campeonato del Mundo. En este sentido, el Gran Premio de Aragón es una cita que puede ser clave a la hora de marcar una recta final que, hasta ahora, ha venido marcada por el dominio de un Pecco Bagnaia que ha puesto entre la espada y la pared a Jorge Martín, que sabe que si no comienza a ganar este mundial también se le puede escapar de las manos.

Ante esta situación, el dato es ciertamente revelador. Y es que, desde el GP de Francia, Jorge Martín no ha sido capaz de subirse al escalón más alto del podio, algo que, a la postre ha acabado pasando una seria factura al madrileño, que, pese a tener siempre un gran ritmo no ha sido capaz de sacar tantos puntos como los que sí se ha llevado un Pecco Bagnaia que le ha tomado la medida a este momento del Mundial, donde no ha parado de ganar carreras y de imponer su dominio, pues desde que ganó Martín en Francia, solamente se le ha escapado la carrera de Silverstone.

A poner fin al dominio apabullante de Pecco

De este modo, será fundamental que en el GP de Aragón, Jorge Martín pueda dar ese golpe encima de la mesa que implique un giro en el guion de las últimas carreras. Pues, pese a que la diferencia todavía es mínima -solamente cinco puntos de distancia-, la realidad es que la tendencia es demasiado favorable a Pecco, que si sigue ganando es inevitable que se escape en la tabla.

Un Gran Premio, el de Aragón que, además no nos deja como referente la carrera de 2023, pues Dorna decidió eliminar el trazado del calendario de ese año, lo que hace que ambos pilotos vaya todavía más a ciegas a una carrera que puede, o bien mantener y consolidar el dominio de Bagnaia o marcar un cambio de tendencia en favor de Jorge Martín.