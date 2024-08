Devastadora doble respuesta de Marc Márquez y Dall’igna a la “traición” que clama Valentino Rossi

Ducati rara vez se esconde, y Gigi Dall’igna, menos, por eso ha hecho unas declaraciones precisas y directas al hilo del sonido de viento levantado por Valentino Rossi debido a la decisión de firmar a Marc Márquez y no a Jorge Martín o Enea Bastianini como compañero de Francesco Pecco Bagnaia la temporada que viene. Y lo hace con un dato devastador del 93 que responde a The Doctor.

Justificación y defensa de una decisión ya tomada

Por más que Bagnaia haya alcanzado la regularidad, Martín siga líder y Bastianini despierte desplazando de la tercera plaza del Mundial al de Gresini, en Borgo Panigale no esconden que sus decisiones son, a su juicio, las correctas. Y lo hacen pese a la “traición” de la que hablaba Rossi en L’Equipe con el fichaje para Lenovo Ducati de Márquez: “es normal que se sientan traicionados. De un momento a otro ya no cuentan, por eso no es extraño que consideren una broma la elección de Márquez”, dijo. Y a estas críticas ha moldeado Dall’igna una doble respuesta que justifica y defiende la decisión de la marca italiana. De entrada, "al final, hemos reducido el número total de motos (Pramac, fuera) porque pasamos de ocho a seis, y el mejor compromiso para nosotros es tener tres y tres: tres motos de fábrica y tres motos del año pasado”, mientras que, en lo que respecta a los nuevos pilotos o los de VR46, argumentó: “un piloto nuevo o un recién llegado no necesitan motos oficiales, porque una moto de fábrica significa más presión, más carga, etcétera. A veces es mejor empezar con motos del año anterior”, comentaba a Moto GP, zanjando el debate.

Márquez, cerca pero lejos, aunque su valor es innegable

Márquez, alejado del ruido, respondía acerca de qué necesitan para llegar a Martín, Bagnaia y Bastianini: “No está relacionado con el neumático trasero, está relacionado con la evolución de las motos”, aseguraba el español a Motorsport, concretando que “necesitamos mejorar más de dos o tres décimas por vuelta si queremos luchar con ellos (GP25). No parece algo tan malo, pero es mucho”. Pero quizá el dato más devastador contra las palabras de Rossi lo haya puesto Moto San, quien certifica que el 93 es, de lejos, la mejor GP23, sacándole 75 puntos al mejor piloto ‘de Rossi’, Di Giannantonio, que es la siguiente GP23, pero sobre todo argumentando que nadie jamás le ha ganado con su misma moto en toda su carrera; al final, siempre venció a sus rivales ‘iguales’. Parece una convincente respuesta (y advertencia) al protegido de Il Dottore, Bagnaia, además de un dato que justifica la decisión de Lenovo.