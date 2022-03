Yamaha asusta otra vez, Quartararo vuelve a ser líder, Honda no afina

Tras una primera carrera un poco frustrante para la escudería malaya en donde sus pilotos no pudieron pasar de la 9ª y 11ª posición (Quartararo y Morbidelli respectivamente), parece que Yamaha comienza poco a poco a coger ritmo. En los segundos libres de Indonesia el vigente campeón ha mejorado de forma drástica sobre la pista y ha conseguido acabar primero el día, al igual que el italiano que ha conseguido finalizar la sesión entre los cinco primeros, y eso que el día no comenzaba bien para ellos.

Las Yamaha no se adaptaron como preveían a las condiciones mixtas del trazado y puso en serios problemas a los pilotos:” Fue un pequeño desastre. No encontraba buenas sensaciones. Básicamente, no estuve ahí. Franco Morbidelli fue capaz de estar entre los cinco primeros, con lo que fue culpa mia”, reconocía Quartararo en rueda de prensa. Y el comienzo de la segunda sesión tampoco era muy esperanzador, ya que la moto del francés se paraba, pero a pesar de todo ello consiguió reponerse.

“Esperaba ser rápido, quizá entre los cinco primeros, pero ser primero está mejor. Me sentí bien. Es la primera vez esta temporada que acabo un entrenamiento sintiéndome con gran confianza. En el test ya me sentí con confianza y me sentí más rápido, pero el resultado de hoy es una buena manera de pasar página a lo ocurrido en Qatar, que fue decepcionante”, comentaba Quartararo en los micrófonos de los medios de comunicación al finalizar la sesión.

Por su parte, Márc Márquez, al igual que su compañero de equipo Pol Espargaró, no pudo acabar la sesión entre los 10 primeros debido a la caída que sufrió a falta de 13 minutos para que finalizasen los libres, al arrastrar a alta velocidad en la curva 11. No sorprende mucho que el día terminase así, desde que comenzase los test el piloto de Cervera tenía que hacer muchos equilibrios tanto en la curva 7 como en la 16 para mantener la moto.

El ganador de la primera carrera del año Bastianini también caía, pero este sí conseguía meterse en un Top 10 que acabó siendo ocupado por: Quartararo, Morbidelli, Zarco, Martin, Bastianini, Miller, Aleix, Brad Binder, Oliveira y Rins. Mandalika parece que le sienta mejor a Yamaha, tal y como se pudo observar en pretemporada.