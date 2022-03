Ni Bastianini, ni Márquez, ni Quartararo, la sorpresa viene de abajo

Siempre que comienza la temporada de MotoGP es inevitable pensar en cuáles serán las escuderías que más destaquen y en qué pilotos marcarán la diferencia durante todo el año. A priori la mejor moto del circuito es la Ducati Team de Jack Miller y Pecco Bagnaia y los pilotos con más opciones de levantar el título son Marc Márquez, Fabio Quartararo y el propio piloto italiano, pero ninguno de ellos ha quedado si quiera entre los 3 primeros puestos de la primera carrera del campeonato.

Enea Bastianini con una Ducati Gresini ha sido quien ha dado la sorpresa y se ha alzado con la primera victoria de la temporada, pero lo que realmente ha llamado la atención es el gran momento por el que Brad Binder. Ya lo avisaba en pretemporada marcando en más de una ocasión los mejores tiempos como en los test de Mandalika, Indonesia y lo ha confirmado el pasado fin de semana en Qatar con la segunda posición a tan solo +0.34 del piloto italiano.

Hay que recordar que Brad Binder no maneja ni una Honda, ni una Ducati, ni una Yamaha, sino una KTM. Su compañero de equipo, el portugués Miguel Oliveira no pudo terminar la carrera, por lo que no podemos comparar el rendimiento de ambos pilotos. El segundo equipo de KTM formado por Remy Gardner y Raúl Fernández que terminaron la carrerra en la 15ª y 18ª posición respectivamente.

Gran sorpresa la del piloto sudafricano que tendrá que mantener el ritmo si quiere aspirar a lograr una posición alta en la tabla del campeonato. Por otro lado, Pol Espargaró también, el tercero de los pilotos que completó el primer podio de la temporada no para de recibir elogios por parte de la parrilla, el último ha sido por parte de su propio compañero de equipo Marc Márquez:” A Pol Espargaró se le ficho para luchar por el Mundial y claro que puede conseguirlo”, afirmaba el piloto catalán en declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la temporada.

Además, el Márquez analizaba en un acto en Madrid el primer lance de la temporada de la siguiente forma:” Como se vio en Qatar, la constancia será muy importante. Habrá muchos pilotos delante y en cada carrera te saldrá uno. Quedé quinto y siempre quieres más. Hasta que no consigues la victoria no parás, quieres más”. Está claro que este año el ganador del mundial tendrá que pelearlo más que nunca, no hay un claro favorito y la sorpresa puede saltar en cualquier momento.